Понедельник, 17 августа, 2020
22.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

На ярмарках выходного дня рязанцы приобрели более 6 тонн картофеля

7info7

В субботу, 15 августа, в Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. В пресс-службе правительства региона рассказали, каким продуктам местных производителей жители города отдали наибольшее предпочтение.

Рязанцы купили 8,7 т мяса и мясных изделий, 6,6 т молочной продукции, 4,5 т хлеба и хлебобулочных изделий. На ярмарках продавцы реализовали 0,2 т живой рыбы, 0,8 т мёда, 6,3 т картофеля, 3,5 т овощей.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут 22 августа. Рязанцев приглашают совершить покупки в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ». Торговые площадки работают с соблюдением требований безопасности.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяТри человека погибли в ДТП под Рязанью
Следующая статьяРязанский священник и его семья заразились коронавирусом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

По Рязани ездила маршрутка с открытой дверью

Новости Рязани
По Рязани проехала маршрутка с открытой задней дверью. На это в социальной сети ВКонтакте пожаловался пользователь Anton Klinskiy. По...
Узнать больше

Николай Любимов и полпред президента обсудили ситуацию с коронавирусом в Рязанской области

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым ситуацию с коронавирусом. Их встреча состоялась в...
Узнать больше

Обновлены данные о распространении COVID-19 по Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 17...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Новости Рязани
Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+