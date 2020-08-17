На ярмарках выходного дня рязанцы приобрели более 6 тонн картофеля

В субботу, 15 августа, в Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. В пресс-службе правительства региона рассказали, каким продуктам местных производителей жители города отдали наибольшее предпочтение.

Рязанцы купили 8,7 т мяса и мясных изделий, 6,6 т молочной продукции, 4,5 т хлеба и хлебобулочных изделий. На ярмарках продавцы реализовали 0,2 т живой рыбы, 0,8 т мёда, 6,3 т картофеля, 3,5 т овощей.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут 22 августа. Рязанцев приглашают совершить покупки в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ». Торговые площадки работают с соблюдением требований безопасности.