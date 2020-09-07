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Новости РязаниЭкономика

На ярмарках выходного дня рязанцы приобрели 8 тонн молока

7info7

В минувшую субботу в Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. Пресс-служба правительства Рязанской области сообщила, какой продукции жители города отдали наибольшее предпочтение в этот раз.

На ярмарках традиционно был представлен широкий ассортимент товаров от местных производителей. Рязанцы купили 9 т мяса и мясных изделий, 8 т молока и молочных продуктов. Кроме того, на ярмарках предприниматели реализовали 6 т хлеба, 0,4 т живой рыбы, 1 т мёда.

Пользовались также популярностью сезонные овощи: картофель, овощи, яблоки и груши.

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Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани 12 сентября на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».

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