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Новости РязаниЭкономика

На ярмарках выходного дня рязанцы купили 6 тонн мяса

7info7

В субботу, 8 августа, в Рязани прошли традиционные ярмарки выходного дня. Пресс-служба регионального правительства рассказала, каким продуктам рязанцы отдали наибольшее предпочтение.

На ярмарках жители города приобрели 6,2 тонны мясной продукции, 6,3 тонны молока и молочных продуктов. Производители реализовали 3,6 тонны хлеба, 0,2 тонны живой рыбы, 0,6 тонны мёда. Пользовались популярностью у рязанцев картофель и овощи. Кроме того, посетители ярмарок купили 0,4 тонны свежей малины.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся 15 августа в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ». Все торговые площадки работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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