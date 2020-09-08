Вторник, 8 сентября, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

«Мармакс» объявил старт продаж 2-ой очереди Паркового квартала

7info7

Компания «Мармакс» объявила старт продаж 2-ой очереди Паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

В пресс-центре компании рассказали, что вид из окон комплекса будет открываться на собственный двор-парк с ландшафтным дизайном и променад.

Для жителей квартала проектом предусмотрены фитнес-центр, коворкинг-зона, детская игровая комната. А также здесь будут установлены постаматы, экологичная детская площадка и зона WorkOut», — поделились в компании.

Реклама

Парковый квартал вскоре наполнится всей необходимой инфраструктурой. На данный момент девелопер «Мармакс» уже начал благоустройство территории перед комплексом, что видно по фотографиям хода строительства Паркового квартала.

Готовые планировочные решения уже можно посмотреть на сайте компании. Специалисты компании уже готовы ответить на интересующие вас вопросы

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Родители могут самостоятельно определиться с меню горячего питания школьников

Новости Рязани
Управление образования и молодежной политики администрации города продолжает анализировать ситуацию по организации питания в школах. В течение недели специалисты...
Узнать больше

В среду в Рязани на нескольких улицах отключат электричество

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, в Рязани отключат электричество по нескольким адресам. Света не будет с 9.30 до 14.00, уточняют в мэрии.
Узнать больше

В Рязани задержан подозреваемый в развращении школьниц

Новости Рязани
В Рязани задержан подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ресторан с выездом на дом. Гриль-party от Фудтрака «Сова»

Новости Рязани
Слово «кейтеринг» стало звучать всё чаще не случайно: эта услуга в последнее время набирает большую популярность. Кейтеринг – выездное обслуживание мероприятий на...
Узнать больше

В Рязани завершают благоустройство Комсомольского парка

Администрация
Напомним, Комсомольский парк в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Рязани во время голосования осенью 2019 года.
Узнать больше

Пёс-потеряшка ищет новых хозяев и дом

Новости Рязани
В Рыбновском районе местные жители обнаружили пса-потеряшку. Об этом они сообщили в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

«Новые люди» вошли в пятерку лидеров на выборах в Рязанскую областную Думу

Акценты
Считанные дни остаются до выборов в Рязанскую областную Думу. Проголосовать жители региона смогут 13 сентября. Основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев накануне...
Узнать больше

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+