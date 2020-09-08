«Мармакс» объявил старт продаж 2-ой очереди Паркового квартала

Компания «Мармакс» объявила старт продаж 2-ой очереди Паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

В пресс-центре компании рассказали, что вид из окон комплекса будет открываться на собственный двор-парк с ландшафтным дизайном и променад.

Для жителей квартала проектом предусмотрены фитнес-центр, коворкинг-зона, детская игровая комната. А также здесь будут установлены постаматы, экологичная детская площадка и зона WorkOut», — поделились в компании.

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Парковый квартал вскоре наполнится всей необходимой инфраструктурой. На данный момент девелопер «Мармакс» уже начал благоустройство территории перед комплексом, что видно по фотографиям хода строительства Паркового квартала.

Готовые планировочные решения уже можно посмотреть на сайте компании. Специалисты компании уже готовы ответить на интересующие вас вопросы