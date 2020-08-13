Квартирный TRADE IN от компании «Мармакс»

Программа «Трейд-зачёт» — это замена вашей старой квартиры на новую с доплатой.

Для проведения данной программы нужно пройти всего два этапа:

1. Продать старую квартиру в течение 3 месяцев.

2. Купить новую квартиру в «Мармакс».

Ваш личный менеджер возьмет оформление всех документов на себя, а вам останется только подписать договор. При заключении сделки по программе «Трейд-зачёт» стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на 3 месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости.

Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки. Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий:

— полная оплата новой квартиры;

— семейная, военная ипотека или ипотека с госсподдержкой;

— трейд-зачёт, о котором мы рассказали выше, с фиксацией цены на 3 месяца;

— рассрочка под 0%.

Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но не позднее, чем за год до окончания строительства.

Клиентам компании не придётся самостоятельно искать покупателя, новую квартиру и вникать в нюансы сделки — доверьтесь «Мармакс» и ваша мечта о квартире исполнится через 3 месяца.

Подробности по программе «Трейд-зачёт» и других программах выгодного приобретения жилья вы можете узнать по телефону: 500-005 или на сайте компании.