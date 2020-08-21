Курс на экспорт

Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в нём приняли около 3 тысяч руководителей и сотрудников рязанских экспортно-ориентированных предприятий. Благодаря онлайн-формату к работе форума присоединились международные и федеральные эксперты. И уже сейчас можно сказать одно: бизнес-событие стало знаковым в деловой жизни региона.

Широкие возможности онлайн-формата

Особенностью «Дней международного бизнеса в Рязанской области» 2020 года стала насыщенная деловая программа и тематические мастер-классы. Широкие возможности открыл именно онлайн-формат: в форуме приняли участие международные и федеральные эксперты в области внешней торговли, успешные предприниматели, работающие с крупнейшими торговыми площадками. Модератором форума выступил экономический обозреватель федерального канала «Вести 24» Алексей Бобровский, который очень точно и тонко комментировал выступления спикеров.

Также впервые в онлайн-режиме были проведены переговоры и заключены соглашения. На «бирже контактов» 15 рязанских компаний провели переговоры со стратегическими партнёрами из Германии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Чехии, Армении и Египта. Компания Фахманн Руссланд заключила договор с компанией из Германии на поставку систем водоотведения, компания Экорост договорилась с компанией из Чехии о поставке органических удобрений, компания ЭсТи-Групп обозначила намерение экспортировать российские товары в Китай.

Экспорт в условиях пандемии

По итогам прошлого года экспорт из Рязанской области превысил импорт. А по сравнению с 2018 годом показатели экспорта увеличились в 3 раза. Такие данные привёл губернатор Рязанской области Николай Любимов, выступая перед участниками форума. По его словам, Рязанской область есть, что представить миру. Десятки региональных предприятий готовы предложить уникальную и качественную продукцию. Это высокотехнологичное оборудование, микроэлектроника, полуфабрикаты из кожи и дерева и многое другое.

Однако высокий экспортный потенциал достигается не только за счёт ценности и уникальных особенностей региональных товаров. Для выхода на зарубежные рынки важна серьёзная аналитическая и коммуникационная работа, расширение каналов делового общения. И в последние годы это стало возможным благодаря внедрению у нас регионального экспортного стандарта 1.0. Одним из комплексных мероприятий в рамках этой работы стало создание Регионального центра экспорта. Он, по сути, является своеобразным представительством Российского экспортного центра (РЭЦ) в регионе. Его специалисты выводят компании «за руку» на мировой рынок, предоставляя им широкий спектр услуг. В частности, Центр консультирует экспортно-ориентированные предприятия по всем вопросам ведения внешнеэкономической торговли, содействует в продвижении товаров рязанских производителей на зарубежные рынки, подбирая зарубежных деловых партнёров. Помимо прочего, в Центре открыто обучение по программам Школы экспорта РЭЦ для бизнесменов, которые планируют развивать экспортное направление. Надо отметить, что большинство услуг Региональный центр экспорта оказывает на безвозмездной основе. С 2017 года – когда был создан Региональный центр экспорта – при поддержке его специалистов уже 74 рязанские компании заключили экспортные контракты, общая стоимость которых превышает 25 млн долларов.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина выступила перед участниками форума. Речь шла о том, как меры поддержки экспорта и рекомендации Российского экспортного центра в условиях современной экономической ситуации могут помочь российскому бизнесу удерживать и закреплять свои позиции в международной торговле. Она проинформировала предпринимателей о разработке системы «Одного окна», которое позволит бизнесменам, ориентированным на экспорт, минуя административные барьеры, получить необходимые услуги. Вероника Никишина призвала рязанских экспортёров принять участие в тестировании этой цифровой системы, которая запускается в сентябре.

Международные площадки – для рязанского бизнеса

Одним из ключевых событий 3-х «Дней международного бизнеса в Рязанской области» стало подписание регионом соглашения с Россотрудничеством. В онлайн-формате подкрепили соглашение своими подписями губернатор Рязанской области Николай Любимов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Соглашение позволяет региону использовать площадки Россотрудничества за границей в целях развития бизнеса и усиления взаимодействия в сфере культуры. Через культурные связи, связи в науке, образовании мы можем намного эффективнее наладить экономическое направление», – сказал глава региона.

Соглашение, по словам губернатора, является новым горизонтом для рязанского бизнеса. Позитивно оценил новую веху в сотрудничестве с регионом и Евгений Примаков. По его мнению, не только рязанские бизнесмены готовы выходить на международные рынки, но и зарубежные площадки серьёзно настроены на сотрудничество с Рязанской областью.

3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» завершился. Он дал дополнительный импульс для выхода региональных предприятий на международный рынок. Представленный на форуме положительный опыт внешней торговли – это доказательство того, что господдержка работает и что получить её может каждый предприниматель, взявший курс на экспорт. Как отметил губернатор Николай Любимов, успех бизнеса – это успех всего региона. Он выразил надежду, что через год историй успеха рязанского экспорта станет гораздо больше.