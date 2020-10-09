Пятница, 9 октября, 2020
13.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

«Капитал-строитель жилья!» сдал очередной дом на 2 года раньше срока!

7info7

«Капитал» начал выдавать ключи от квартир жильцам второй очереди в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе. Ввод в эксплуатацию должен был произойти в конце 2022 года, но застройщик сдал дом уже сейчас!

Более 300 семей получат ключи в течении 3-х недель!

Предыдущие дома были сданы с опережением сроков, что Вы можете проверить в открытых источниках. Первая очередь СМАРТ квартала на Славянском проспекте была сдана 24.10.19 вместо 08.12.20, то есть больше чем на год раньше срока. Первая очередь ЖК “Лето” — 27.12.17 вместо 10.11.18, то есть почти на год. Первая очередь ЖК “Соловушка” была сдана 14.04.2017 вместо 28.11.2017.  Вторая была сдана 27.12.17 вместо 30.08.18, то есть обе более чем на полгода.

Еще есть шанс купить квартиру в уже готовом доме! Семейный квартал Петра и Февронии включает в себя 3 дома. Сейчас сдано уже два дома, а сдача третьего запланирована в 3 квартале 2021 года. Шикарное благоустройство территории не оставит никого равнодушным: дворы домов закрыты от машин и организованы как пространство для отдыха, спорта и прогулок. Квартал отличается уникальными планировочными решениями, главное из которых — квартиры с собственными террасами. Из функциональных особенностей в квартирах предусмотрены большие мастер-спальни с отдельной ванной комнатой, просторные кухни-гостиные и гардеробные комнаты. Подъезды просторные и светлые, а на первых этажах традиционно расположены просторные колясочные комнаты

В инфраструктуре района продумано всё, что необходимо для комфортной жизни. При этом не придется никуда ехать – спортзал, бассейн, детский сад, магазины, кафе и рестораны – всё в шаговой доступности!

Подробнее о квартале на сайте компании и по телефону 90-15-85.

Застройщик  ООО «Альфа», проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах отменили

Новости Рязани
В Скопинском и Ряжском районах Рязанкой области отменили режим ЧС. Такое распоряжение 9 октября подписал глава региона Николай Любимов.
Узнать больше

Рязанцев приглашают на субботник в Лесопарк

Новости Рязани
Жителей Рязани приглашают принять участие в субботнике в Лесопарке. Объявление о субботнике на своём сайте разместила городская мэрия.
Узнать больше

Ещё 65 случаев заражения коронавирусом выявили в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области выявили новые случаи коронавируса. Данные о заболеваемости в пятницу, 9 октября, обновила региональная опергруппа. За сутки...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы, потерявшие работу в период пандемии, могут получить новую востребованную профессию

Новости Рязани
Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в...
Узнать больше

Оперативная информация о взрывах на военном складе в Рязанской области

Новости Рязани
В среду,  7 октября, в Рязанской области начались взрывы в бывшей военной части. Информация об этом появилась в различных СМИ. 
Узнать больше

Министр цифрового развития проверил интернет в школах Рязанской области

Новости Рязани
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прогулки, сладости и вдохновение. Планируем путешествие в Воронеж вместе

Акценты
Осенняя погода радует своим теплом. Самое время задуматься о путешествии! Отличной идеей для путешествия выходного дня с РИА "7 новостей" поделилась путешественница...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в октябре

Акценты
Осень щедро дарит нам солнечные тёплые дни. Садоводы и огородники радуются им вдвойне. Ведь в хорошую погоду и работать на земле приятнее....
Узнать больше

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Акценты
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+