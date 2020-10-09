«Капитал-строитель жилья!» сдал очередной дом на 2 года раньше срока!

«Капитал» начал выдавать ключи от квартир жильцам второй очереди в Семейном квартале Петра и Февронии на Солотчинском шоссе. Ввод в эксплуатацию должен был произойти в конце 2022 года, но застройщик сдал дом уже сейчас!

Более 300 семей получат ключи в течении 3-х недель!

Предыдущие дома были сданы с опережением сроков, что Вы можете проверить в открытых источниках. Первая очередь СМАРТ квартала на Славянском проспекте была сдана 24.10.19 вместо 08.12.20, то есть больше чем на год раньше срока. Первая очередь ЖК “Лето” — 27.12.17 вместо 10.11.18, то есть почти на год. Первая очередь ЖК “Соловушка” была сдана 14.04.2017 вместо 28.11.2017. Вторая была сдана 27.12.17 вместо 30.08.18, то есть обе более чем на полгода.







Еще есть шанс купить квартиру в уже готовом доме! Семейный квартал Петра и Февронии включает в себя 3 дома. Сейчас сдано уже два дома, а сдача третьего запланирована в 3 квартале 2021 года. Шикарное благоустройство территории не оставит никого равнодушным: дворы домов закрыты от машин и организованы как пространство для отдыха, спорта и прогулок. Квартал отличается уникальными планировочными решениями, главное из которых — квартиры с собственными террасами. Из функциональных особенностей в квартирах предусмотрены большие мастер-спальни с отдельной ванной комнатой, просторные кухни-гостиные и гардеробные комнаты. Подъезды просторные и светлые, а на первых этажах традиционно расположены просторные колясочные комнаты

В инфраструктуре района продумано всё, что необходимо для комфортной жизни. При этом не придется никуда ехать – спортзал, бассейн, детский сад, магазины, кафе и рестораны – всё в шаговой доступности!

Подробнее о квартале на сайте компании и по телефону 90-15-85.

Застройщик ООО «Альфа», проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.