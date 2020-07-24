Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его игроки с пониманием отнеслись к своим клиентам. Финансовые организации реализуют не только государственные механизмы поддержки для пострадавших от COVID-19, но и собственные меры, которыми могут воспользоваться те, кто оказался в затруднительном положении. Управляющий банка ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала о том, как в регионе реализуются меры поддержки банковских клиентов и какие программы может предложить рязанцам ВТБ в нынешний непростой ситуации.

Несомненно, главный приоритет работы банка на сегодняшний день – поддержка клиентов. Лариса Прокопова рассказывает: с конца марта в стране принят целый ряд госпрограмм, и ВТБ оперативно подключился к ним. Помогать обратившимся банк начинает уже на стадии ознакомления с механизмами поддержки. И физические, и юридические лица могут получить консультации от работников ВТБ по актуальным программам.

Каникулы по-взрослому

Во-первых, ВТБ готов предоставить рязанцам кредитные каникулы в рамках госпрограммы. Воспользоваться этой льготой могут клиенты, которые вышли на больничный из-за заражения коронавирусом. Также она доступна тем, чей доход на 20% снизился по сравнению с прошлогодним. Основная суть каникул заключается в предоставлении отсрочки платежей по кредитам на полгода.

— Помимо мер государственной поддержки, ВТБ готов предложить и собственную программу для пострадавших клиентов с увеличенными кредитными лимитами, — рассказывает Прокопова. – Так, по ипотечным кредитам максимально сумма ранее взятого кредита составляет 3 млн руб., по кредитам наличными – до 2 млн руб., по автокредитам – до 1,5 млн руб. Отсрочка составит 3 месяца.

ВТБ одобрил кредитные каникулы более чем для тысячи рязанцев. 869 человек оформили отсрочку по потребительским кредитам, более 130 – по ипотеке, 35 – по автокредитам. Почти 90% заявок согласовано в рамках собственных программ банка.

Всем владельцам кредитных карт была предоставлена отсрочка размером в два минимальных платежа в апреле и мае.

Кредиты на удобных условиях

Рязанцы могут воспользоваться реструктуризацией кредитов от ВТБ. Такая функция предполагает и отсрочку платежа, и изменение срока кредита, и корректировку ставки.

– Для каждого случая условия реструктуризации принимаются индивидуально, – рассказала управляющий региональным отделением банка. – Пропущенные платежи в данном случае сдвигаются, срок кредита увеличивается. Размер платежа не изменяется, а штрафы – не взимаются.

Стоит отметить, что использование подобного механизма не портит кредитную историю. Воспользоваться реструктуризацией может тот, кто вышел на больничный, не может вернуться из-за границы или потерял в доходе 30% и более.

Ещё несколько приятных бонусов

ВТБ принял решение продлить срок действия пластиковых карт с истёкшим сроком действия до 1 июля.

– Мы понимаем, что в нынешних условиях не у всех рязанцев есть возможность перевыпустить карту – в такой ситуации оказалось много клиентов. Продлённым пластиком можно пользоваться в банкоматах и магазинах, совершать с их помощью онлайн операции, – рассказала Лариса Прокопова. – Клиенты могут продлить срок хранения карт в отделениях, если не успели их вовремя получить. После окончания режима самоизоляции новые карты можно будет забрать в офисах банка.

Ещё один приятный бонус от ВТБ – увеличение лимитов на переводы. Так, максимальная сумма единовременного перевода возросла до 50 тыс. рублей. Перевод можно осуществить в Системе быстрых платежей. В рамках этой системы на перевод действуют нулевые тарифы. Ежемесячный лимит составляет 300 тыс. руб.

Навстречу предпринимателям

От нынешних обстоятельств пострадали не только физические лица. Предприятия также переживают непростой период. ВТБ оперативно подключился ко всем госпрограммам, которые призваны помочь бизнесу во время пандемии.

Так, например, в рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 20 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму 60,2 млн рублей.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. В настоящее время ВТБ в Рязани подписано 60 кредитных соглашений на общую сумму 152 млн руб.

Также ВТБ в Рязанской области реструктурировал кредиты 47 представителям среднего и малого бизнеса на 1,8 млрд рублей как в рамках государственных мер поддержки, так и по собственным программам ВТБ. Предприниматели могут реструктуризировать действующие кредиты с предоставлением отсрочки по платежам по программе «Кредит на восстановление бизнеса» для малого бизнеса. Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до 6 месяцев.

В банке также действует программа для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям с предоставлением отсрочки по платежам. Подробнее о каждой программе работники рязанского ВТБ готовы проконсультировать клиентов.

Во главе угла – онлайн сервисы

Пандемия показала, насколько удобны и необходимы онлайн-сервисы. ВТБ активно развивает это направление, предоставляя клиентам возможность вести финансовые дела с помощью гаджетов.

– Сейчас большинство услуг ВТБ доступны в режиме онлайн, – рассказывает Людмила Прокопова. – Основные операции клиенты могут совершить в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн.

Чаще всего клиенты совершают переводы и платежи с помощью электронных сервисов, оформляют цифровые вклады и счета, блокируют карты. Более 60% клиентов ВТБ являются пользователями онлайн-банка, где, к слову, можно даже оформлять кредиты.

Представители бизнеса могут воспользоваться мобильной онлайн-бухгалтерией Цифра и с ее помощью вести бухгалтерский и налоговый учеты, отслеживать финансовые операции, управлять счетами, а также получать советы и помощь в чате с персональным бухгалтером.

Несколько слов об ипотеке

Желающие оформить ипотеку могут оформить в банке кредит от 7,9% годовых, или же рефинансировать уже взятый – в этом случае ставка составит от 8,3%. По словам Ларисы Прокоповой, это одно из лучших предложений на рынке на сегодняшний день. Кроме того, ВТБ первым из российских банков начал прием заявок и выдачу ипотеке по новой льготной госпрограмме под 6,5%

На сегодняшний день ВТБ – один из лидеров на финансовом рынке региона. За первые три месяца работы в 2020 году рязанскому ВТБ удалось нарастить ключевые показатели: объём привлеченных средств вырос на 8%. Увеличился и розничный кредитный портфель. Как говорит Лариса Прокопова, несмотря на сложные условия ведения финансового бизнеса, ВТБ продолжит работать в пользу своих клиентов, ориентируясь на их запросы и потребности.