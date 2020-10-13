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Новости РязаниЭкономика

Эксперт по новостройкам назвала самый популярный район Рязани

7info7

Рязанский рынок новостроек значительно изменился. О новых тенденциях на рынке недвижимости рассказала эксперт Союза застройщиков Наталья Солдатова.

По словам эксперта, спрос на новое жилье повышается, несмотря на продолжающийся рост цен. На рост спроса в первую очередь влияет желание рязанцев обезопасить свои сбережения за счёт их вложения в недвижимость,  а также действующая программа ипотеки с господдержкой. Несмотря на изобилие новостроек в городе, рязанцев уже в скором времени ждет значительное сокращение предложения. Новые дома будут строиться значительно реже, в том числе из-за введения эскроу-счетов. Спрос на дома бизнес-класса уже превышает предложение, квартиры в таких домах распродаются задолго до сдачи дома.

Как отметила Наталья Солдатова, структура спроса на новостройки тоже значительно изменилась.

Рязанцы стараются купить жилье более высокого класса. Люди понимают, что квартира – это серьезное вложение на долгие годы. Поэтому они стараются приобрести квартиру получше, путь и стоить она будет дороже, – отметила она.

Значительно изменилась и география строительства. Самое главное изменение –  это появление домов бизнес-класса в микрорайонах и на окраинах города. Рязанцы часто отказываются менять район, но предпочитают более комфортабельное жилье большей площади в уже привычном окружении. Наиболее популярным районом для покупки квартиры остается Дашково-Песочня. По оценке эксперта, рязанцы отдают предпочтение крупным жилым комплексам:

Большая площадь территории таких ЖК решает массу проблем с парковкой автомобилей, досугом, организацией детских площадок. Каким бы элитным ни казался дом в центре города, дворовая территория там, как правило, крайне невелика.

По словам  эксперта Союза застройщиков, интерес рязанцев к бизнес-классу легко объясним: разница в цене между квартирами бизнес-класса и комфорт-класса в микрорайоне не является непреодолимой. При этом дома бизнес-класса предлагают более высокий уровень комфорта и строительных работ, более дорогие строительные материалы. Как правило, речь идет о строительстве из кирпича,   индивидуальном отоплении, наличии либо крытого паркинга, либо отдельной парковки и закрытого для машин дворе.

При выборе застройщика Наталья Солдатова рекомендовала оценивать в первую очередь опыт застройщика:

Компаний, действующих на рынке жилищного строительства более 10 лет, немного. Застройщиков, работающих в Рязани более 20 лет — единицы. Они вместе с нами пережили все кризисы и неурядицы и остались в строю.

По словам эксперта, застройщик, успешно сдавший уже несколько элитных домов или домов бизнес-класса, гарантировано покажет более высокое качество строительных работ, чем компания, строившая до этого преимущественно торговые центры.

Оценивая рязанские ЖК с точки зрения инвестиционной привлекательности, эксперт выделила ЖК «Северный» в Дашково-Песочне. Масштабный проект застройки за «Олимпийским» успешно реализуется,  застройщик «Северная компания» придерживается плана создания «города в городе», который озвучила еще 6 лет назад. Кроме трех заселенных домов, на территории комплекса появился детский сад, остановка общественного транспорта, построен торговый центр.

По мере появления новой инфраструктуры, цена квартир даже в самом первом из сданных домов «Северного» ощутимо росла, — отметила Солдатова.

Среди плюсов «Северного» специалист отметила закрытую территорию комплекса и решенную проблему с паркингом.

Говоря о плюсах района, эксперт добавила, что  в шаговой доступности от ЖК находятся спортивные учреждения – дворец спорта «Олимпийский» и Академия тенниса, где действуют детские секции. Ребенок может самостоятельно посещать тренировки, ведь ему не придется пересекать ни одной крупной дороги.

По оценке специалиста Союза застройщиков, наиболее перспективен 5-й корпус «Северного». Эта новостройка – кирпичный дом бизнес-класса семейного формата. Большинство квартир двух и трехкомнатные, полностью отсутствуют студии, предусмотрены колясочные места, места для хранения велосипедов. В проекте даже есть детская игровая комната на первом этаже. Двор новостройки будет закрыт для проезда машин. Там организована отдельная парковка. В планах «Северной Компании» благоустроить берега двух естественных водоемов,  расположенных рядом с домом.

Учитывая, что застройщик уже успешно благоустроил часть набережной «Метропарка», не приходится сомневаться в его способности подарить жителям «Северного» настоящий пляж у дома, — заявила эксперт.

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