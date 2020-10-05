До конца года Рязанцы смогут сэкономить 4 рубля на проезде в общественном транспорте при оплате картой Мир

С 1 октября в общественном транспорте Рязани начала действовать скидка в четыре рубля для держателей бесконтактных карт Мир. Проехать в транспорте по сниженной стоимости можно до 31 декабря 2020 года включительно. Получить скидку на проезд могут держатели банковских карт Мир любых банков. Оплату проезда можно совершить как физической картой, так и мобильными устройствами с поддержкой технологий Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay.

Акция проводится с участием оператором ОСОП «Ресурсы партнеров Рязань» и АО НСПК при поддержке администрации г. Рязани и Сбербанка.

Проведение акций по предоставлению скидок на проезд в общественном транспорте, становится хорошей традицией для Рязани. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем участвовать в проведении подобных акций благодаря неравнодушной позиции наших партнеров — ООО «Ресурсы партнеров Рязань» и АО НСПК. А тем жителям города, у которых в настоящий момент времени нет банковских карт Мир, я предлагаю подать заявку на оформление в Сбербанк Онлайн, — отметила заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка Татьяна Секретарева.

Сбербанк обращает внимание пассажиров, что сумма на проездном билете остается равной 23 руб., при этом принятие решения о предоставлении скидки в зависимости от платежной системы принимается при обработке операции процессинговым центром банка. Итоговую сумму списания клиент увидит в банковской выписке, а так же в смс, при условии что у него подключена функция смс информирования о движении по банковской карте.

Оплатить проезд банковской картой можно как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте города.