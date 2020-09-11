Более 160 рязанцев не подтвердили право на кредитные каникулы

165 рязанцев, которым были предоставлены кредитные каникулы, не смогли подтвердить право на льготу, в результате чего она была аннулирована. По закону о кредитных каникулах у граждан есть 90 дней, чтобы собрать и направить кредитору документы, доказывающие снижение дохода на 30% процентов по сравнению со среднемесячным за прошлый год. Еще месяц дается на случай, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали сделать это в срок.

Наибольший интерес со стороны населения к кредитным каникулам отмечался в апреле, когда от жителей Рязанской области поступило 1061 заявление на реструктуризацию в рамках данного закона, что составляет практически половину от общего числа обращений. Эти заемщики к августу должны были направить кредиторам необходимые документы.

Если клиент не мог подтвердить падение дохода или же изначально неверно рассчитал процент, — многие банки шли навстречу. И либо не аннулировали кредитные каникулы, либо предлагали провести реструктуризацию по собственным программам. Но часть заёмщиков, по информации кредитных организаций, вообще не выходят на связь, — отмечает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова.

Банк России рекомендовал банкам, во-первых, максимально постараться связаться с заёмщиками, чтобы выяснить все обстоятельства, а во-вторых, принимать окончательное решение с учетом социального характера кредитных каникул и конкретной ситуации. Рязанцам же стоит помнить, что неисполнение взятых на себя долговых обязательств может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории.