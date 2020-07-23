Банк «Открытие» развивает сотрудничество с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области

В Рязани состоялась рабочая встреча министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева с бизнес-лидером банка «Открытие» Алексеем Суздальницким.

Алексей Суздальницкий рассказал министру о предпринимаемых шагах по развитию банковской группы «Открытие» на финансовом рынке региона, социально значимых проектах, реализованных банком, а также мерах поддержки предпринимательского сообщества региона.

Стороны договорились о развитии эффективного взаимодействии с целью расширения системы финансирования субъектов деятельности в сфере промышленности Рязанской области и создании благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов деятельности в сфере промышленности к кредитным продуктам банка, а также участие банка в разработке предложений по совершенствованию системы контроля расходования бюджетных средств в рамках инвестиционных проектов.

По итогам встречи Алексей Суздальницкий выразил готовность банка оценивать и финансировать значимые инвестиционные региональные проекты.