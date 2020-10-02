В следующем году Рязань примет Российско-Финляндский культурный форум

В 2021 году Рязань примет Российско-Финляндский форум. Такое решение озвучила в четверг, 1 октября, замминистра культуры РФ Алла Манилова.
По словам Маниловой, Рязань — древний и красивый город с богатым культурным наследием и глубокими историческими традициями. Идею проведения Российско-Финляндского форума в Рязанской области прокомментировал глава региона Николай Любимов, который принял участие в торжественном открытии масштабного культурного события.
Руководитель региона поблагодарил организаторов и Минкульт РФ за возможность представить Рязанскую область на крупнейшей международной площадке.
На открытии форума его участникам представили историко-культурное наследие Рязани. Отметим, что в этом году Российско-Финляндский культурный форум проходит в онлайн-формате из-за распространения коронавируса.