В следующем году Рязань примет Российско-Финляндский культурный форум

В 2021 году Рязань примет Российско-Финляндский форум. Такое решение озвучила в четверг, 1 октября, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

По словам Маниловой, Рязань — древний и красивый город с богатым культурным наследием и глубокими историческими традициями. Идею проведения Российско-Финляндского форума в Рязанской области прокомментировал глава региона Николай Любимов, который принял участие в торжественном открытии масштабного культурного события.



Участвовать в Российско-Финляндском форуме для нас большая честь и дополнительный стимул к развитию сферы культуры и туризма региона, к налаживанию новых гуманитарных контактов, к изучению позитивного опыта других стран, в том числе по сохранению уникального историко-культурного наследия, — сказал Николай Любимов.



Руководитель региона поблагодарил организаторов и Минкульт РФ за возможность представить Рязанскую область на крупнейшей международной площадке.



Мы всегда рады пригласить к себе гостей и показать жителям не только России, но и всего мира богатейшее наследие Рязанского края, его привлекательность для туристов, — добавил он.



На открытии форума его участникам представили историко-культурное наследие Рязани. Отметим, что в этом году Российско-Финляндский культурный форум проходит в онлайн-формате из-за распространения коронавируса.