В Рыбном отремонтировали детскую школу искусств

1 сентября в Рыбном после капитального ремонта открылась обновлённая детская школа искусств, сообщает сайт регионального правительства.

Стоимость работ превысила 6,5 млн руб. В школе сделали перепланировку, заменили коммуникации и межэтажное перекрытие, отремонтировали санузлы. Кроме того, закуплено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На церемонии открытия обновлённой ДШИ присутствовал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Сегодня тысячи ребят приходят в эти стены, чтобы показать свои таланты, стремиться к творческим высотам, учиться по самым разным направлениям и специальностям культуры и искусства, — сказал он.

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В Рыбновской школе искусств обучается 260 человек. На базе учреждения сформировано 7 творческих коллективов. В этом году школа отметил своё 70-летие.

Отметим: кроме Рыбновской ДШИ, в этом году ремонтируют Мурминскую ДМШ, Кораблинскую ДМШ, Александро-Невскую ДМШ, ЛесновскуюДШИ «Парус», ДМШ им. А.Г. Новикова в г. Скопине, ДШИ г. Сасово. Общий объем средств по проекту в 2020 году составил более 91 млн. рублей.