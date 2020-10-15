В Рязани стартует VI региональный театральный фестиваль-премия «Зеркало сцены». По традиции подводить итоги минувшего года вместе с профессиональным сообществом будут приглашенные эксперты. Критики из Москвы и Санкт-Петербурга проведут в Рязани все фестивальные дни и будут смотреть спектакли вместе со зрителями.

В жюри «Зеркала сцены- 2020» вошли:

Татьяна Ткач – театральный критик, театровед, старший преподаватель кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, ведущая программ «Театральная галерея» и «Актерское фойе» на радио «Санкт-Петербург».

Марина Гайкович — музыкальный критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения.

Надежда Стоева — театральный критик, театровед, редактор «Петербургского театрального журнала».

Ольга Галахова — театральный критик, искусствовед, доцент кафедры искусствознания Театрального училища им. М.С. Щепкина.

Все они в разное время были или являются сейчас экспертами Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Конкурсные показы пройдут с 14 по 17 октября. В этом году в фестивале участвуют девять спектаклей:

14 октября, 11 00 — «Капитанская дочка» (Рязанский театр юного зрителя) (12+);

14 октября, 19 00 — «Добрый человек из Сычуани» (Рязанский театра драмы) (16+);

15 октября, 11 00 — «Мои первые сказки» (Рязанский театр юного зрителя) (6+);

15 октября, 19 00 — «Пиноккио. Переплыть море» (Рязанский театра драмы) (16+);

16 октября, 11 00 – «Царевна-лягушка» (Рязанский театра драмы) (6+);

16 октября, 19 00 — «Пегий пес, бегущий краем моря» (Рязанский театр кукол) (12+);

17 октября, 11 00 — «Доктор Айболит» (Рязанский театр кукол) (6+);

17 октября, 18 00 — «12 стульев» (Рязанский областной музыкальный театр) (12+);

17 октября, 18 00 — «Ромео и Джульетта» (Рязанский театр юного зрителя) (12+).

Награды могут присуждаться в 15 номинациях. Жюри имеет полное право не присудить победу в той или иной номинации, а имена победителей неизвестны никому, кроме экспертов, до самых последних мгновений. Это делает церемонию закрытия зрелищем не только красочным и музыкальным, но и чрезвычайно захватывающим.

Церемония закрытия фестиваля «Зеркало сцены» состоится 18 октября, в Театре Драмы. Начало – в 19 00. Девиз праздника в этом году: «Спокойствие. Только спокойствие!» Организаторы не случайно обратились к высказыванию такой видной личности, как Карлсон. Нестандартный сезон требует нестандартных решений. Церемония закрытия пройдет параллельно в нескольких измерениях: реальном и мульт-и-виртуальном. Музыкальным гостем церемонии станет коллектив «Мамульки бенд». Команда играет смесь диско, джаза, ска, панка, хард- и арт-рока с древнерусским фольклором.

«Зеркало сцены» организовано Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также партнеров премии: ПАО Прио-Внешторгбанк, телеканала ТКР, компании «Ontelecom» и РИА «7 новостей».