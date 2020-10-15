Четверг, 15 октября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

В Рязани стартует VI региональный театральный фестиваль-премия «Зеркало сцены»

7info7

В Рязани стартует VI региональный театральный фестиваль-премия «Зеркало сцены». По традиции подводить итоги минувшего года вместе с профессиональным сообществом будут приглашенные эксперты. Критики из Москвы и Санкт-Петербурга проведут в Рязани все фестивальные дни и будут смотреть спектакли вместе со зрителями.

В жюри «Зеркала сцены- 2020» вошли:

Татьяна Ткач – театральный критик, театровед, старший преподаватель кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, ведущая программ «Театральная галерея» и «Актерское фойе» на радио «Санкт-Петербург».

Марина Гайкович — музыкальный критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения.

Надежда Стоева — театральный критик, театровед, редактор «Петербургского театрального журнала».

Ольга Галахова — театральный критик, искусствовед, доцент кафедры искусствознания Театрального училища им. М.С. Щепкина.

Все они в разное время были или являются сейчас экспертами Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Конкурсные показы пройдут с 14 по 17 октября. В этом году в фестивале участвуют девять спектаклей:

14 октября, 11 00 — «Капитанская дочка» (Рязанский театр юного зрителя) (12+);

14 октября, 19 00 — «Добрый человек из Сычуани» (Рязанский театра драмы) (16+);

15 октября, 11 00 — «Мои первые сказки» (Рязанский театр юного зрителя) (6+);

15 октября, 19 00 — «Пиноккио. Переплыть море» (Рязанский театра драмы) (16+);

16 октября, 11 00 – «Царевна-лягушка» (Рязанский театра драмы) (6+);

16 октября, 19 00 — «Пегий пес, бегущий краем моря» (Рязанский театр кукол) (12+);

17 октября, 11 00 — «Доктор Айболит» (Рязанский театр кукол) (6+);

17 октября, 18 00 — «12 стульев» (Рязанский областной музыкальный театр) (12+);

17 октября, 18 00 — «Ромео и Джульетта» (Рязанский театр юного зрителя) (12+).

Награды могут присуждаться в 15 номинациях. Жюри имеет полное право не присудить победу в той или иной номинации, а имена победителей неизвестны никому, кроме экспертов, до самых последних мгновений. Это делает церемонию закрытия зрелищем не только красочным и музыкальным, но и чрезвычайно захватывающим.

Церемония закрытия фестиваля «Зеркало сцены» состоится 18 октября, в Театре Драмы. Начало – в 19 00. Девиз праздника в этом году: «Спокойствие. Только спокойствие!» Организаторы не случайно обратились к высказыванию такой видной личности, как Карлсон. Нестандартный сезон требует нестандартных решений. Церемония закрытия пройдет параллельно в нескольких измерениях: реальном и мульт-и-виртуальном. Музыкальным гостем церемонии станет коллектив «Мамульки бенд». Команда играет смесь диско, джаза, ска, панка, хард- и арт-рока с древнерусским фольклором.

«Зеркало сцены» организовано Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также партнеров премии: ПАО Прио-Внешторгбанк, телеканала ТКР, компании «Ontelecom» и РИА «7 новостей».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Коронавирусом в Рязанской области заболели 708 детей

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила сведения о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.30 15 октября в регионе диагноз COVID-19 поставили 9259 жителям...
Узнать больше

В Ласковском мужчина угрожал зарубить соседа топором

Новости Рязани
В поселке Ласковский Рязанской области мужчина угрожал зарубить соседа топором. Его смогли остановить правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше

В Рязанской области продолжается уборка урожая

Новости Рязани
На полях Рязанской области продолжается уборка поздних сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. По состоянию на 15...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Очередной бальный сезон в Рязани завершился гангстерской вечеринкой

Видео
В субботу, 10 октября, участники движения «Губернский молодёжный бал» подвели итоги 12-го сезона. Из-за пандемии коронавируса сезон, как и сам 2020 год,...
Узнать больше

На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

Власть
Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва. С приветственным словом на заседании выступил...
Узнать больше

В Рязанской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Новости Рязани
Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. В нм он рассказал об усилении ограничений из-за...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+