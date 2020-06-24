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В Рязани состоялся мобильный смотр военной песни

7info7
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В полдень 24 июня на площади Победы стартовал мобильный смотр военной песни. Подобное мероприятие проводится в Рязани впервые, сообщает сайт администрации.

Старт мероприятию дала Елена Сорокина.

Сегодня все мы были свидетелями юбилейного парада на Красной площади в честь Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Эмоции были такие, что захватывало дыхание. И сегодня впервые в городе мы проводим мобильный смотр военной песни. По всем улицам Рязани проедут бригады музыкальных коллективов и пусть вместе с ними поет вся Рязань!— сказала она.

Музыкальные коллективы на военных автомобилях отправились по улицам  Рязани. В течение  дня они исполняют военные песни для жителей города.

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