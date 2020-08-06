В Рязани открыли выставку «Окно в Горний мир»

В четверг, 6 августа, в Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина открылась выставка «Окно в Горний мир». Новая экспозиция познакомит рязанцев с произведениями религиозного искусства фондов музея.

На выставки представлены иконы из храмов Ермишинского, Михайловского и Шиловского районов. Увидеть их можно с 6 августа по 25 сентября.

Представленные произведения – находки экспедиций 60-70-х годов. Тогда от гибели были спасены многочисленные произведения, находящиеся в храмах Рязанской области.