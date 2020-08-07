В Рязани открылась обновлённая библиотека-филиал №10 в посёлке Строитель. Открытие обновлённой библиотеки стало подарком для местных жителей ко Дню города и к 60-летнему юбилею библиотеки от ПАО «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Цель проекта – повысить качество жизни на территории присутствия компании, создать в населенном пункте духовную, интеллектуальную и патриотическую точку роста для возрождения и обустройства перспективной территории города Рязани.

Проведённый ремонт позволил организовать модернизированное открытое библиотечное пространство, оборудованное современной мебелью, комфортное для пребывания всех категорий пользователей, с функциональными зонами: Залы художественной и отраслевой литературы с зонами для чтения, индивидуальной и групповой работы, клубной работы, детской зоной; Центр правовой информации. А сад камней, обустроенный перед входом в библиотеку силами работников Централизованной библиотечной системы, стал ещё одним подарком для жителей посёлка.

Библиотека вновь радушно распахивает свои двери перед читателями и готова радовать их новым уровнем комфорта и широким спектром услуг. Здесь можно не только почитать, но и содержательно провести досуг, стать участником и непосредственным организатором интересного события. Сотрудники видят библиотеку современной коммуникационной площадкой для реализации различных проектов, интеллектуального и социального развития.

В адрес библиотеки прозвучали добрые слова и пожелания плодотворной работы, новых творческих контактов, поисков и свершений, расширения читательской аудитории. Глава администрации Елена Сорокина поблагодарила за такой замечательный подарок городу и подчеркнула: «Город – это люди. Он не может жить без людей, таких порядочных, трудолюбивых, верных».