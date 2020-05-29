В Рязани из-за коронавируса отменили Международный форум древних городов

В этом году в Рязани Международный форум древних городов проводиться не будет. Причиной отмены масштабного мероприятия стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сообщают организаторы форума.
Форум древних городов должен был проходить с 19 по 23 августа.
Мы благодарим вас за желание и готовность принять участие в деловой и культурной программе Форума. Уверены, что вместе мы обязательно реализуем задуманное в следующем году. Будем рады видеть вас на мероприятиях Форума древних городов в 2021 году, — обратился к общественности оргкомитет.
Ранее в Рязанской области отменили традиционный фестиваль Малины.
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