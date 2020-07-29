В День города рязанцы увидят праздничный фейерверк

В День города, который состоится в этом году 1 августа, рязанцы смогут увидеть праздничный салют. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина.

– Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы захотели сделать подарок жителям города, — сказала она. – Поэтому фейерверочный показ в Рязани состоится.

Фейерверк запланирован на 22.00. Хорошей точкой для наблюдения за ним станет центр города. Уже известно, что фейерверк будет трёхцветным.

Ранее стало известно об отмене массовых мероприятий в День города из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19. Так, в праздничный день не состоится концерт на площади Ленина, хедлайнерами которого должна была стать группа «Отпетые мошенники». Также отменили все масштабные мероприятия на улице Почтовой, в том числе традиционный фестиваль «Подбелка».