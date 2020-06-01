Студенты РГУ презентовали учебные газеты, посвящённые истории космонавтики

В понедельник, 1 июня, студенты 1 курса отделения журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина презентовали две учебные газеты – «Мир в страницах» (редактор и дизайнер Мира Полтева) и «Рязань и Космос» (компьютерная вёрстка – Анастасия Щербакова).
Оба издания посвящены объектам Рязанской области, связанным с историей российской космонавтики, и рязанцам, внёсшим значительный вклад в изучение Космоса и развитие космической отрасли.
Газеты подготовлены студентами по итогам участия в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» и изучения дисциплины «Выпуск учебных СМИ. Учебная газета».
Проект реализуется в 2020 году Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодёжи.