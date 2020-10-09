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Рязанский театр кукол получил премию Правительства РФ

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Со своим спектаклем «Доктор Айболит» Рязанский областной театр кукол стал обладателем премии Правительства РФ. Итоги конкурсной комиссии опубликованы на сайте федерального Минкульта.

Премия Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики была учреждена 10 ноября 2018 года. Она присуждается за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, вышедшую в год присуждения премии либо в предыдущем году в рамках проекта «Театр – детям». Одним из лауреатов премии в этом году стал Рязанский областной театр кукол со своей постановкой «Доктор Айболит». Театр получит денежное вознаграждение в размере 3 млн руб.

Премьера спектакля «Доктор Айболит» состоялась 27 октября 2019 года. Режиссер постановки Олег Жюгжда хорошо знаком рязанскому зрителю. В числе его работ – постановки Рязанского театра кукол «…и наказанiе», «Женитьба», «Король-Олень». Премия играет значительную роль в развитии региональных театров, которые первыми открывают юным зрителям мир классики, прививают любовь к искусству.

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