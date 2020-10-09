Рязанка выступит на шоу «Голос»

В пятницу, 9 октября, в первом канале стартует девятый сезон шоу «Голос». На нем выступит рязанка Екатерина Ермишкина.

Девушка работает преподавателем в коллективе «Созвездие добра». Екатерине всего 24 года. Девушка училась в рязанском музыкальном конкурсе, а в этом году она закончила популярный музыкальный вуз РАМ им Гнесиных. Примечательно, что ученица Екатерины Ермишкиной уже участвовала в популярном шоу Голос.Дети.

К Милане Волковой даже повернулись Полина Гагарина и Валерий Меладзе, но девочка выбрала команду певицы. Кстати, до девушки в шоу “Голос” участвовала другая именитая певица из Рязани Элла Хрусталева. РИА “7 новостей” даже брали интервью у артистки.