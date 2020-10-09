Пятница, 9 октября, 2020
13.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Рязанка выступит на шоу «Голос»

7info7

В пятницу, 9 октября, в первом канале стартует девятый сезон шоу «Голос». На нем выступит рязанка Екатерина Ермишкина.

Девушка работает преподавателем в коллективе «Созвездие добра». Екатерине всего 24 года. Девушка училась в рязанском музыкальном конкурсе, а в этом году она закончила популярный музыкальный вуз РАМ им Гнесиных. Примечательно, что ученица Екатерины Ермишкиной уже участвовала в популярном шоу Голос.Дети.

К Милане Волковой даже повернулись Полина Гагарина и Валерий Меладзе, но девочка выбрала команду певицы. Кстати, до девушки в шоу “Голос” участвовала другая именитая певица из Рязани Элла Хрусталева. РИА “7 новостей” даже брали интервью у артистки.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка выступит на шоу «Голос»

Культура
В пятницу, 9 октября, в первом канале стартует девятый сезон шоу "Голос". На нем выступит рязанка Екатерина Ермишкина.
Узнать больше

В больницах Рязани находятся более 200 человек с коронавирусом

Новости Рязани
Региональная опергруппа рассказала о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 9 октября в больницах Рязанской области находятся...
Узнать больше

В Рязани провели встречу с дольщиками ещё одного долгостроя

Новости Рязани
В Рязани прошла встреча с дольщиками дома №64 по улице Стройкова. Объект признан долгостроем, уточнили в рязанской мэрии. С...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 10 октября Спортивные выходные в ЦПКиО– 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);– 11.00 – гимнастика...
Узнать больше

Рязанский театр кукол получил премию Правительства РФ

Культура
Со своим спектаклем «Доктор Айболит» Рязанский областной театр кукол стал обладателем премии Правительства РФ. Итоги конкурсной комиссии опубликованы на сайте федерального Минкульта.
Узнать больше

Министр цифрового развития проверил интернет в школах Рязанской области

Новости Рязани
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Рязанцы, потерявшие работу в период пандемии, могут получить новую востребованную профессию

Акценты
Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+