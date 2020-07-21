Рязанка поучаствовала в шоу Насти Ивлеевой и выиграла 20 тысяч рублей

Рязанка Юлия Ганьшина приняла участие в новом YouTube-проекте блогера Насти Ивлеевой и выиграла 20 тысяч рублей.

Корреспонденту РИА «7 новостей» девушка рассказала, как стала героиней шоу популярной телеведущей и блогера.

В июне в своём Instagram-аккаунте Ивлеева анонсировала выход нового шоу. Она попросила подписчиков присылать ей челленджи, которые затем будут использованы в программе. Я подумала: почему бы не записать свой челлендж?, — рассказывает Юлия.

Девушка предложила Ивлеевой попробовать накрасить ногой губы красной помадой. Видео она направила блогеру и стала ждать ответ.

Накануне выхода выпуска шоу Юлия получила сообщение с информацией, что её челлендж взяли в программу и что она выиграла 20 тысяч рублей.

В итоге моё видео оказалось в программе. Настя Ивлеева попыталась выполнить моё задание, но у неё не вышло повторить мой эксперимент. В этот же вечер мне прислали деньги. Я, конечно же, не ожидала, что мне повезёт. Такая крупная удача улыбнулась мне впервые в жизни, — признаётся рязанка.

Отметим, в своём новом проекте Настя Ивлеева и её звёздные гости на деньги выполняют необычные задания, которые присылают интернет-пользователи. В первом выпуске шоу принял участие певец Николай Басков. Увидеть выпуск можно на Youtube-канале Насти Ивлеевой.