«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии в Рязани

«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая Родина…». Мероприятие состоялось 3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.
Цифровой провайдер обеспечил доступ в интернет для организации видеотрансляции с главной сцены праздника на портал Культура.РФ, благодаря чему все желающие могли следить за ходом мероприятия на родине поэта в режиме реального времени.
На главной сцене вручали награды и благодарности работникам культуры Рязанской области. Состоялись награждение лауреатов региональной премии имени Есенина в области литературы и искусства и чествование лауреатов одноименного Всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.
Одним из важных гостей праздника стал народный артист России Сергей Безруков, который привез рязанцам спектакль «Хулиган. Исповедь».
Борис Иогансон, директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина:
Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Высокоскоростной доступ в интернет, который «Ростелеком» предлагает всем своим корпоративным клиентам, позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.
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