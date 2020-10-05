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«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии в Рязани

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«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая Родина…». Мероприятие состоялось 3 октября в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.

Цифровой провайдер обеспечил доступ в интернет для организации видеотрансляции с главной сцены праздника на портал Культура.РФ, благодаря чему все желающие могли следить за ходом мероприятия на родине поэта в режиме реального времени.

На главной сцене вручали награды и благодарности работникам культуры Рязанской области. Состоялись награждение лауреатов региональной премии имени Есенина в области литературы и искусства и чествование лауреатов одноименного Всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.

Одним из важных гостей праздника стал народный артист России Сергей Безруков, который привез рязанцам спектакль «Хулиган. Исповедь».

Борис Иогансон, директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина:

Во время подготовки к празднованию юбилейной даты в музее-заповеднике проведена большая работа. Воссозданы Каретный двор, оранжерея, баня на территории имения Лидии Ивановны Кашиной, где созданы новые интересные экспозиции, с которыми познакомились гости Всероссийского есенинского праздника поэзии. В течение всего дня работали различные тематические площадки. Конечно, из-за непростой ситуации в стране и мире не все смогли приехать на торжество, поэтому вдвойне приятно, что технический партнер в лице компании «Ростелеком» поддержал онлайн-трансляцию мероприятия.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Наша компания регулярно выступает техническим партнером крупных социально значимых и культурных событий. Мы были рады поучаствовать в таком знаковом для рязанского региона мероприятии. «Ростелеком» имеет большой опыт и необходимую инфраструктуру для обеспечения прямых трансляций и межстудийного ТВ-обмена передаваемых телевизионных сигналов. На сегодняшний день компания внедряет новые услуги для развития внутреннего туризма и культуры, участвует в создании интерактивных музейных кварталов и разносторонне поддерживает развитие цифрового туризма, в частности, в Центральном федеральном округе.

Высокоскоростной доступ в интернет, который «Ростелеком» предлагает всем своим корпоративным клиентам, позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об интернете от «Ростелекома» можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте компании или в офисах продаж.

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