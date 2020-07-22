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Режиссёр и актёр сериала «След» встретились с рязанскими школьниками

7info7

В рязанской школе «Перспектива» состоялась очередная встреча с представителями киноиндустрии из Москвы. В гости к рязанцам приехали главный режиссёр телесериала «След» Юрий Харнас и ведущий актер Антон Возмищев. Интерес киношкольников и их родителей к мероприятию показал, как сильно они соскучились по занятиям, съёмкам и общению в период пандемии.

Антон Возмищев вручил призы победителям конкурса «Люблю Литературу», который проходит на YouTube канала AzazA Kid. Также он провёл мастер-класс на тему «Роль спорта в жизни актера».

Юрий Харнас пригласил юных рязанцев поучаствовать в конкурсе «Смешная История». Его победитель сможет сняться в главной роли в полнометражном фильме.  Об условиях конкурса можно узнать в школе кино «Перспектива».

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