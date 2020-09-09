Среда, 9 сентября, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
АкцентыНовости РязаниКультура

Поэзия и музыка, объединяющие мир

7info7

В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта – музей-заповедник имени С. А. Есенина. В праздничный день в музее дали старт международному фестивалю джазовой музыки «ЕсенинJazz».

Поэзия Сергея Есенина – это эталон смысла и глубины, особая единица измерения мелодичности, своеобразная константа. Есенин захватывает различные музыкальные слои и пространства. И каждый раз он звучит по-новому, но одинаково пленительно и натурально. Мелодии на стихи Есенина не оставляют равнодушными, закрепляются в человеческих умах, вдохновляют на продолжение творческого пути, на который некогда заступил поэт и на котором сегодня стоят его продолжатели из числа наших современников.

Есенин и джаз: что между этими понятиями общего? Что их объединяет? На первый взгляд может показаться, что это абсолютно разные творческие пласты. Но музыкальный эксперимент способен доказать обратное: в Есенине есть джаз, как и в джазе – Есенин.

Реклама

Именно об этом размышляют и это доказывают участники фестиваля «ЕсенинJazz». Об идее проведения есенинских джазовых дней рассказывает основатель группы «Feelin’s» Геннадий Филин. Осмысление звучания Есенина в джазе складывалось, как пазл, из множества частей и элементов. Удивительно, что и поэзия именитого рязанца, и джаз, ставший интернациональным музыкальным языком, — это отражение духа времени. Поэтому и появились они одномоментно.

Из этих размышлений и сопоставлений получилось масштабное музыкальное событие.

Примечательно, что фестиваль выходит за пределы Рязанской области и России. Это ещё раз доказывает: и Есенин, и джаз вне времени и пространства. Зарубежные джазовые музыканты с огромным удовольствием присоединяются к масштабному музыкальному осмыслению наследия, пожалуй, самого музыкального поэта нашей страны через музыку джаза. К сожалению, из-за пандемии коронавируса заветная встреча отечественных и зарубежных исполнителей не состоялась. Но, как известно, у творчества нет границ. Как и нет границ у надежды, впечатлений, вдохновения и душевной радости! Фестиваль растянется во времени, и встреча запланирована на лето 2021 года.

А пока – на сцене блистали российские исполнители. Главным гостем гала-концерта стал заслуженный артист России, саксофонист Игорь Бутман и его квинтет: пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Сергей Корчагин и гитарист Евгений Побожий.

Подарком для гостей концерта стало выступление Игоря Бутмана вместе с рязанской группой «Feelin’s». Удивляли слушателей в этот день есенинскими мелодиями в джазовой обработке столичные музыканты Виталий Кись и Михаил Акимов.

Плавно и звонко прозвучали над просторами Константинова чарующие голоса вокального квартета «Мама-Джаз» под руководством Эллы Хрусталёвой.

Идея фестиваля нашла свою почву в год 125-летия великого поэта. Проект реализуется при государственной поддержке Фонда президентских грантов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Самый красивый щенок мира живёт в России

Новости Рязани
 Фото щенка породы кавалер кинг чарльз спаниель из Санкт-Петербурга по оценкам экспертов вошло в пятёрку самых красивых и правильных щенков мира за...
Узнать больше

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

В ДТП на улице Добролюбова пострадали два человека

Новости Рязани
В результате ДТП на улице Добролюбова в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Представители концертной индустрии запустили акцию #вернемконцерты

Культура
Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью.
Узнать больше

Ресторан с выездом на дом. Гриль-party от Фудтрака «Сова»

Новости Рязани
Слово «кейтеринг» стало звучать всё чаще не случайно: эта услуга в последнее время набирает большую популярность. Кейтеринг – выездное обслуживание мероприятий на...
Узнать больше

В Рязани завершают благоустройство Комсомольского парка

Администрация
Напомним, Комсомольский парк в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Рязани во время голосования осенью 2019 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

Акценты
Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который...
Узнать больше

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+