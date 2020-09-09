Поэзия и музыка, объединяющие мир

В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта – музей-заповедник имени С. А. Есенина. В праздничный день в музее дали старт международному фестивалю джазовой музыки «ЕсенинJazz».





Поэзия Сергея Есенина – это эталон смысла и глубины, особая единица измерения мелодичности, своеобразная константа. Есенин захватывает различные музыкальные слои и пространства. И каждый раз он звучит по-новому, но одинаково пленительно и натурально. Мелодии на стихи Есенина не оставляют равнодушными, закрепляются в человеческих умах, вдохновляют на продолжение творческого пути, на который некогда заступил поэт и на котором сегодня стоят его продолжатели из числа наших современников.

Есенин и джаз: что между этими понятиями общего? Что их объединяет? На первый взгляд может показаться, что это абсолютно разные творческие пласты. Но музыкальный эксперимент способен доказать обратное: в Есенине есть джаз, как и в джазе – Есенин.

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Именно об этом размышляют и это доказывают участники фестиваля «ЕсенинJazz». Об идее проведения есенинских джазовых дней рассказывает основатель группы «Feelin’s» Геннадий Филин. Осмысление звучания Есенина в джазе складывалось, как пазл, из множества частей и элементов. Удивительно, что и поэзия именитого рязанца, и джаз, ставший интернациональным музыкальным языком, — это отражение духа времени. Поэтому и появились они одномоментно.

Из этих размышлений и сопоставлений получилось масштабное музыкальное событие.

Примечательно, что фестиваль выходит за пределы Рязанской области и России. Это ещё раз доказывает: и Есенин, и джаз вне времени и пространства. Зарубежные джазовые музыканты с огромным удовольствием присоединяются к масштабному музыкальному осмыслению наследия, пожалуй, самого музыкального поэта нашей страны через музыку джаза. К сожалению, из-за пандемии коронавируса заветная встреча отечественных и зарубежных исполнителей не состоялась. Но, как известно, у творчества нет границ. Как и нет границ у надежды, впечатлений, вдохновения и душевной радости! Фестиваль растянется во времени, и встреча запланирована на лето 2021 года.







А пока – на сцене блистали российские исполнители. Главным гостем гала-концерта стал заслуженный артист России, саксофонист Игорь Бутман и его квинтет: пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Сергей Корчагин и гитарист Евгений Побожий.

Подарком для гостей концерта стало выступление Игоря Бутмана вместе с рязанской группой «Feelin’s». Удивляли слушателей в этот день есенинскими мелодиями в джазовой обработке столичные музыканты Виталий Кись и Михаил Акимов.

Плавно и звонко прозвучали над просторами Константинова чарующие голоса вокального квартета «Мама-Джаз» под руководством Эллы Хрусталёвой.

Идея фестиваля нашла свою почву в год 125-летия великого поэта. Проект реализуется при государственной поддержке Фонда президентских грантов.