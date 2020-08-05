Маршрут #КартаКосмосРязань прошёл через Спасский район

28 июля в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экскурсия в Спасский район.

Участники экспедиции побывали в селе Ижевское, на родине основоположника космонавтики, конструктора и философа Константина Эдуардовича Циолковского. С биографией Циолковского, его научными изысканиями и идеями, перевернувшими представление людей о вселенной и открывшими человечеству дорогу в космос, гостей села знакомит замечательный музей. Старший научный сотрудник музея имени Циолковского Ирина Цыдакова показала уникальные экспонаты, которые отражают славную историю российской космонавтики.

Посетили участники экскурсии музей-усадьбу Константина Эдуардовича Циолковского и Ижевскую среднюю общеобразовательную школу, где сегодня получают знания наследники талантливого уроженца рязанской земли. На пути следования маршрута проекта #КартаКосмосРязань в Спасском районе встретили путники много интересного… Подробности – совсем скоро!