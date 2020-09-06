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Новости РязаниКультура

ЕсенинJazz – новый фестиваль на рязанской земле

7info7

6 сентября в Константиново состоится долгожданное открытие международного музыкального фестиваля ЕсенинJazz.

Гала-концерт виртуозных российских исполнителей на открытой сцене на высоком берегу Оки станет ключевым событием празднования 55-летия знаменитого музея-заповедника С.А. Есенина.

Всемирно известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман сыграет со своим квинтетом, в составе участников которого блестящие музыканты – уникальный пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Сергей Корчагин и гитарист Евгений Побожий, ставший первым в истории мирового джаза российским музыкантом, победившим в главном джазовом конкурсе планеты.

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Добавят красок в программу Элла Хрусталёва и её вокальный квартет Мама Джаз, компанию на сцене им составят столичные музыканты – контрабасист Павел Протасов и вокалистка Алина Филиппова.

Знаменитая рязанская группа Feelin’s выступит вместе со специально приглашенными музыкантами, среди которых российский гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик Виталий Кись, молодой и талантливый московский саксофонист Михаил Акимов и, конечно же, сам почетный президент нового фестиваля Игорь Бутман.

Безграничность джаза и глубина русских мелодий – фестиваль ЕсенинJazz формирует для посетителей ярко выраженное позитивное и интеллектуальное экологическое пространство. Оpen-air выступления предполагается проводить каждый летний сезон на уникальных площадках на просторах природной среды, воспетой великим национальным поэтом Сергеем Есениным.

Имя самого музыкального поэта России гармонично звучит в образном названии джазового фестиваля. По словам автора идеи Геннадия Филина, феномен Есенина как выразителя души русского народа и феномен Джаза как планетарного музыкального языка проявились одномоментно – это дух одного и того же времени.

Фестиваль продолжится уже летом 2021 года с участием зарубежных музыкантов. Все выступления будут бесплатными для посетителей. Концертные площадки расположатся на территории рязанского эколого-туристского кластера вокруг областного центра и, естественно, в самой Рязани.

Многогранность ЕсенинJazz дает потенциал фестивалю стать новым культурным явлением и еще одним популярным туристическим брендом рязанского региона.

Идея фестиваля в год 125-летия великого поэта всемерно поддержана министерством культуры и туризма и Правительством Рязанской области, проект реализуется при государственной поддержке Фонда президентских грантов.

Вход на открытие фестиваля по приглашениям при соблюдении эпидемиологических правил.

Съемка фестиваля будет осуществляться компанией ТКР для последующего показа в телеэфире и онлайн-трансляции на интернет-ресурсах.

Подробная информация о событии на сайте eseninjazz.ru.

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