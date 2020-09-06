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День рождения музея Есенина рязанцы отметили под звуки джаза

7info7
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В воскресенье, 6 сентября, музей-заповедник имени Сергея Есенина отметил своё 55-летие. Торжественное мероприятие прошло под звуки музыки. В этот день гостей малой родины рязанского поэта порадовал джаз.

Праздник начался с поздравлений. К работникам и посетителям музея-заповедника имени Есенина обратился зампред регионального правительства Роман Петряев. Он напомнил, что совсем скоро нас ждёт ещё одно важное событие:  125 лет исполнится со дня рождения поэта. В «есенинские дни» село Константиново стает центральной площадкой празднования юбилея поэта.

– Музей-заповедник имени Есенина стал визитной карточкой не только рязанского края, но и всей страны. Для всех, кто любит творчество Есенина, это место является знаковым. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы поклонится родной земле поэта. Сегодня мы даём начало марафону «Есенинские дни-2020». Он продолжится до 17 октября, — сказал Петряев.

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Лучшим работникам музея он вручил правительственные награды. Отметил вклад сотрудников музея-заповедника в сохранение культурного наследия поэта заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов.

Главным событием праздника стал гала-концерт международного фестиваля  «ЕсенинJazz». Перед зрителями выступил народный артист России Игорь Бутман, рязанские группы «Feelin’s» и «Мама-Jazz», а также приглашённые столичные артисты.

Подробнее о гала-концерте фестиваля «ЕсенинJazz», видео и фото с масштабного события РИА «7 новостей» опубликует совсем скоро.

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