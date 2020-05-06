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5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

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В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция вдохновения. Её вам могут подарить хорошие и добрые фильмы. Многие из них, как глоток свежего воздуха, помогают отвлечься от проблем и обращают наше внимание на действительно важные вещи. Именно такие фильмы мы и предлагаем вам посмотреть.

Пеликан

Франция, Греция. 2011 год.

После смерти жены мужчина отказывается выходить на улицу и не хочет общаться с единственным сыном. Жизнь теряет смысл, перестает для него существовать. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и вернуть его к жизни.

Крупная рыба

США. 2003 год.

В основу этой приключенческой ленты положен роман Дэниела Уоллеса «Большая рыба: роман мифических пропорций». Умирает отец, о жизни которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем. Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают в неожиданном ракурсе.

Это очень забавная история

США. 2010 год

16-летний Крэйг переживает депрессию и пытается найти помощь в клинике для душевнобольных. Там он случайно попадает в отделение для взрослых, а один из пациентов, Бобби, вскоре становится наставником Крэйга и одновременно — его протеже. Юноша также проникается симпатией к одной из пациенток — своей ровеснице Ноэлль. Всего за пять дней Крэйгу предстоит очень многое узнать о жизни, дружбе, любви и о тех трудностях, с которыми сопряжена пора взросления.

Билли Эллиот

Великобритания, Франция. 2000 год.

Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только боксом. Но у 11-летнего Билли Эллиота на этот счет было свое мнение. Он был влюблен в… балет. Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он «променял бокс» на менее «мужественный балет». И только острая на язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании танцевать, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу.

Финишная прямая

Франция. 2011 год.

Проведя пять лет в тюрьме, Лейла выходит на свободу. Она встречает молодого атлета Янника, который потерял зрение после несчастного случая. Несмотря на свою инвалидность, он продолжает практиковаться в беге, но ему нужен спутник-поводырь. Сама в прошлом атлет, Лейла решает помочь ему.

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