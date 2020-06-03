5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

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Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут поймать летнее настроение.

Летняя ночь в Барселоне

Испания, 2013 г.

Ночью 18 августа 2013 года тёмное небо Барселоны озарила комета Роза, пролетев над землей и погаснув навсегда. В ту же ночь между людьми вспыхивали новые чувства, а у других той же ночью они угасали. Воздух был полон шёпотов страсти, нежности, любви и сдавленных слез. В ту ночь под небом прекрасной Барселоны разыгрались шесть любовных историй…

Королевство полной луны

США, 2012 г.

60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд.

Ешь, молись, люби

США, 2010 г.

Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.

Парк культуры и отдыха

США, 2008 г.

Из-за финансовых трудностей Джеймсу Бреннану приходится отменить свое летнее путешествие, о котором он так давно мечтал! Чтобы заработать хоть немного денег, он вынужден устроиться в местный парк аттракционов на самую нудную и низкооплачиваемую работу. Но однажды в жизни Джеймса все меняется, и это лето превращается в самое яркое событие в жизни юноши.

Моё большое греческое лето

США, Испания, 2010 г.

Гречанка Джорджия выросла в Америке и родной язык так и не выучила. Что не мешает ей работать гидом по достопримечательностям Греции и плохо скрывать своё недовольство туристами, интересующимися лишь тем, где лучше купить сувениры. Проводя экскурсию с новым водителем, не говорящим с ней на одном языке, Джорджия думала, что потеряет рассудок, а нашла любовь.

Подготовлено по материалам сайта kinopoisk.ru.