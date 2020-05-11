5 фильмов о карьере и мотивации

Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные выходные. Так что настраиваемся на рабочий ритм с этой мыслью и думаем только о хорошем!
Доброе утро
Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, её карьера становится столь же безнадежной, как и её личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими «новостями». По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму Беннету. И вот уже Бекки борется за свои отношения, репутацию, работу и, естественно, за судьбу шоу.
Человек, который изменил всё
Фильм по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.
Большие глаза
Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках Сан-Франциско зарождается то, что разрушит традиционный взгляд на искусство и бесповоротно изменит то, как выглядит наша жизнь. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей планеты. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер — мошенник, и именно она — автор знаменитых картин. Неожиданно открываются шокирующие подробности жизни четы Кин. Весь мир замер в ожидании ответа на вопрос: кто же все-таки тот гений, чьи смелые и оригинальные картины украшают теперь каждую гостиную от Парижа до Аляски?
Девушки, танцующие Хулу
1965, Япoния пepexoдит c yгля нa нeфть. Углeдoбывaющaя пpoмышлeннocть в yпaдкe, шaxты пoвceмecтнo зaкpывaютcя, ocтaвляя тыcячи людeй бeзpaбoтными. B oднoм из ceвepныx шaxтepcкиx гopoдoв Япoнии былo peшeнo, иcпoльзoвaв pecypcы гopячиx иcтoчникoв, пocтpoить гaвaйcкий цeнтp, кoтopый бы oбecпeчил нoвыe paбoчиe мecтa для мecтнoгo нaceлeния и пpивлeк тypиcтoв c paзныx кoнцoв cтpaны. A кaкиe Гaвaйи бeз тaнцa Xyлa? Toгдa из Toкиo пpиглaшaют пpeпoдaвaтeля пoлинeзийcкиx тaнцeв, чтoбы cдeлaть из мecтныx дeвyшeк, дoчepeй шaxтepoв, пpoфeccиoнaльныx тaнцoвщиц Xyлa вceгo зa нecкoлькo мecяцeв.
Кадры
Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир — это только половина дела. Сейчас им придется выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями, чтобы доказать, что необходимость — это мать обновления.
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