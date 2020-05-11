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5 фильмов о карьере и мотивации

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Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные выходные. Так что настраиваемся на рабочий ритм с этой мыслью и думаем только о хорошем!

Доброе утро

США, 2010 год.

Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, её карьера становится столь же безнадежной, как и её личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими «новостями». По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму Беннету. И вот уже Бекки борется за свои отношения, репутацию, работу и, естественно, за судьбу шоу.

Человек, который изменил всё

США, 2011 год.

Фильм по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.

Большие глаза

США, Канада, 2014 год.

Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках Сан-Франциско зарождается то, что разрушит традиционный взгляд на искусство и бесповоротно изменит то, как выглядит наша жизнь. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей планеты. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер — мошенник, и именно она — автор знаменитых картин. Неожиданно открываются шокирующие подробности жизни четы Кин. Весь мир замер в ожидании ответа на вопрос: кто же все-таки тот гений, чьи смелые и оригинальные картины украшают теперь каждую гостиную от Парижа до Аляски?

Девушки, танцующие Хулу

Япония, 2006 год.

1965, Япoния пepexoдит c yгля нa нeфть. Углeдoбывaющaя пpoмышлeннocть в yпaдкe, шaxты пoвceмecтнo зaкpывaютcя, ocтaвляя тыcячи людeй бeзpaбoтными. B oднoм из ceвepныx шaxтepcкиx гopoдoв Япoнии былo peшeнo, иcпoльзoвaв pecypcы гopячиx иcтoчникoв, пocтpoить гaвaйcкий цeнтp, кoтopый бы oбecпeчил нoвыe paбoчиe мecтa для мecтнoгo нaceлeния и пpивлeк тypиcтoв c paзныx кoнцoв cтpaны. A кaкиe Гaвaйи бeз тaнцa Xyлa? Toгдa из Toкиo пpиглaшaют пpeпoдaвaтeля пoлинeзийcкиx тaнцeв, чтoбы cдeлaть из мecтныx дeвyшeк, дoчepeй шaxтepoв, пpoфeccиoнaльныx тaнцoвщиц Xyлa вceгo зa нecкoлькo мecяцeв.

Кадры

США, 2013 год.

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир — это только половина дела. Сейчас им придется выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями, чтобы доказать, что необходимость — это мать обновления.

Подготовлено по материалам сайта kinopoisk.ru.

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