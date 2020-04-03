Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев. Представляем вам 5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера.

Чудо

США, Гонконг. 2017 г.



Мальчик Август Пулман такой же, как и другие мальчишки его возраста. Он любит играть в компьютерные игры, фанатеет от «Звездных войн», ссорится и мирится с сестрой. Но при этом он очень сильно отличается от своих сверстников. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу. С первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенёс 27 операций. Из-за очень редкого генетического нарушения у мальчика нет лица. И теперь этот ребёнок должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.

Белль и Себастьян

Франция, 2013 г.

В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так ещё и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на Чудовище. Именно так они называют жестокое существо. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с Чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы добрую красавицу Белль. Они становятся неразлучными друзьями. С этого момента и начинаются их невероятные приключения.

Кстати, у этого фильма есть продолжение. Вы также можете посмотреть «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» и «Белль и Себастьян: Друзья навек»

Мечтатель

США, 2005 г.

Фильм основан на реальных событиях. Отец и дочь — две одинокие души, живущие под одной крышей. Несмотря на глубокую привязанность, между ними нет взаимопонимания. Но всё меняется, когда маленькая Кейл просит отца вылечить любимую лошадь. Это даёт новый виток их взаимоотношениям.

Миа и белый лев

Франция, 2018 г.

Миа вместе с семьёй переезжает в Южную Африку из Лондона, где её родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались её друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на неё сваливается забота о маленьком белом львёнке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся её жизнь круто меняется…

Поллианна

Великобритания, 2003 г.

После смерти родителей 11-летнюю девочку Поллианну забрала к себе её тетя Полли, известная своим суровым характером. Из атмосферы родительской любви Поллианна переселилась в мир строгих правил и запретов. Но она не сдавалась! Отец научил девочку простой и забавной игре — уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Всегда весёлая Поллианна раздражала своим оптимизмом не только свою тетю, но и других жителей унылого городка, которые считали, что им нечему радоваться. Вскоре все они познакомились с необычной игрой Поллианны, и их жизнь стала меняться! Но однажды с Поллианной случилось несчастье, казалось не оставляющее надежды на лучшее… Сможет ли она преодолеть навалившуюся беду и сохранить радость в своем сердце?

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