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Новости РязаниОбщество

«Русская Телефонная компания» не смогла взыскать ущерб с сотрудника из Рязани

7info

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Ряжского районного суда по иску АО «Русская Телефонная компания» к бывшему сотруднику о возмещении работником суммы причинённого фактического ущерба. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

Судом первой инстанции установлено, что гражданин Р. был принят на работу в АО «Русская телефонная компания» в офис продаж в Рязани на должность помощника, а затем – на должность специалиста, 08.10.2018 г. уволился из организации по собственному желанию. 17.08.2018 г. ответчиком в офисе продаж на основании агентского договора был заключён кредитный договор с потребителем на покупку в кредит сотового телефона и защитного стекла. Обращаясь в суд с иском, истец ссылался на то, что сотрудником в нарушение своих должностных обязанностей не передан в банк кредитный договор, в результате чего работодателю был причинён материальный ущерб в размере более 20 тысяч рублей.

Согласно положениям ст.247 ТК РФ до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причинённого ущерба и причин его возникновения. Для этого он имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов, согласно закону истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. 

В период с конца декабря 2018 года по начало марта 2019 года в отношении сотрудника офиса продаж гражданина Р. была проведена служебная проверка, по результатам которой установлено, что 27.08.2018 г. банк уведомил АО «РТК» о том, что кредитный договор от 17.08.2018 года получил статус «Непереданный КД». Для устранения выявленных ошибок гражданину Р. с 28.08.2018 года было предложено  исправить и направить  кредитную документацию в банк, но этого сделано не было. Р. было направлено заказное письмо для истребования письменного объяснения не по его адресу и в период его военной службы с декабря 2018 года по декабрь 2019 года в ВС РФ. Таким образом, получить письмо, дать объяснения по факту причинения работодателю материального ущерба, ознакомиться с результатами служебной проверки, а также обжаловать ее результаты Р. не мог. 

Кроме того, работодателем был пропущен срок для обращения с иском в суд, что является самостоятельным основанием для отказа в иске. Из представленных в суд документов усматривается, что уже 27.08.2018 г. работодателю было известно о том, что кредитный договор не передан в банк, в то время как в суд истец обратился 25.11.2019 г.

Ряжский районный суд в удовлетворении исковых требований истцу отказал, исходя из отсутствия достаточных доказательств, подтверждающих совокупность условий, на которых на работника может быть возложена материальная ответственность, а также в связи с нарушением срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, предусмотренного ч.3 ст.392 ТК РФ. 

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

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