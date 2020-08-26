Руководство рязанской полиции наградило сотрудников ППС

На территории Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области заместитель начальника полиции УМВД полковник полиции Дмитрий Григорьев в торжественной обстановке вручил сотрудникам ППСП, которые отличились в охране общественного порядка и раскрытии преступлений, ведомственные награды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ППСП несут службу на улицах городов и населенных пунктов области. Они охраняют общественный порядок и ежедневно находятся на переднем рубеже борьбы с преступностью. Постовые пресекают семейные конфликты и по горячим следам задерживают уличных грабителей. Зачастую именно патрульные полицейские первыми пребывают на место преступления и оказывают помощь пострадавшим. Наряду с охраной общественного порядка сотрудники ППСП нередко участвуют и в раскрытии преступлений.

Поздравляя награжденных, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев отметил:

– Патрульно-постовая служба полиции – одно из ведущих подразделений УМВД, сотрудники которого работают на улицах, непосредственно среди населения и поэтому на них возложена огромная ответственность. Часто по сотрудникам ППСП наши сограждане судят обо всей полиции. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе на благо России и Рязанской области.