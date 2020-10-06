Руководители РГУ имени С.А. Есенина и Центральной библиотеки подписали соглашение о сотрудничестве

Во вторник, 6 октября, в Центральной библиотеке имени С.А. Есенина состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения поэта. На празднике ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев и директор библиотеки Лариса Крохалева подписали соглашение о сотрудничестве.

Как отметили на мероприятии, совместная деятельность откроет новые горизонты для двух организаций.

— Соглашение также переводит отношения между библиотекой и университетом на профессиональный уровень. Благодаря этому станет возможным воспитание студентов, развитие добровольческой и активной деятельности. Кроме того, сотрудничество позволит укрепить межкультурные и межнациональные связи, — поделился ведущий праздника.

Также Андрей Минаев и Лариса Крохалева совместно со студентами РГУ имени С.А. Есенина посадили березу. Это дерево выбрали неслучайно, ведь береза является главным символом творчества поэта.

Кроме того, студентам предложили посетить новые выставки, посвященные поэту. Также молодые люди могли насладились фотовыставкой, подготовленной к юбилею РГУ имени С.А.Есенина. А всем желающим было предложено поиграть в интеллектуальную игру «Мой Есенин», созданной студентами факультета русской филологии и национальной культуры.

На празднике прозвучали и стихи Есенина. Известное произведение поэта «Русь советская» прочитал актер театра «Переход» Вячеслав Журавлев.