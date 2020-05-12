Руководитель следственного управления проведет онлайн прием граждан

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Следственное управление СК России по Рязанской области продолжает проведение онлайн приема граждан руководством следственного управления.

13 мая 2020 года с 10.00 до 12.00 руководитель следственного управления по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Анатольевич Никешкин проведет личный прием в режиме онлайн для пользователей социальной сети «ВКонтакте», на который могут обратиться все желающие. Для этого необходимо оставить свое обращение заранее, либо непосредственно в день онлайн приема в комментариях к посту с анонсом личного приема, либо в «сообщениях» на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».

Все заявители получат ответы на свои вопросы непосредственно во время онлайн приема, а ответы на обращения, требующие дополнительной проверки — после тщательной проверки всех изложенных в них доводов.

Для получения ответа на обращение необходимо указать фамилию, имя, отчество, способ получения ответа (по адресу проживания или адресу электронной почты).