Четверг, 7 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»

7info 2

Прокуратура проверит все обстоятельства пожара на Гагарина

Новости Рязани
В ночь на понедельник, 4 мая, в одной из квартир 5-этажного дома на улице Гагарина произошёл пожар. Были эвакуированы 15 человек. Погибли...
Узнать больше

Супругам, торговавшим наркотиками, грозит до 20 лет лишения свободы

Новости Рязани
В Рязани полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговли синтетическими наркотиками. Сотрудники Управления по контролю за...
Узнать больше

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Новости Рязани
В ближайшие часы погода в Рязани и области ухудшится. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным управлением МЧС России 
Узнать больше
-

«Ростелеком» к 75-летию Победы разработал и запустил онлайн-викторину «История Победы», посвященную главным событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в ней может любой желающий. Викторина имеет два уровня сложности, в каждом по 25 вопросов. Каждому участнику, прошедшему опрос до конца, сервис предложит получить именной сертификат.

«День Победы — один из главных праздников нашей страны. К сожалению, в этом году большинство праздничных офлайн-мероприятий пришлось отложить на более позднее время. Поэтому мы предлагаем поддержать празднование онлайн-мероприятиями, в числе которых викторина “История Победы”. Всем важно помнить, через что пришлось пройти нашим предкам во имя мира на земле. Они верили в будущее, а мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«При разработке викторины мы в первую очередь ориентировались на самые знаковые исторические события, которые имели переломное значение в противостоянии советского народа с захватчиками. Мы надеемся, что участие в ней принесет не только удовлетворение от собственной эрудиции, но и позволит вспомнить яркие и трагические события, благодаря которым наша страна отстояла свою независимость», — поделился директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

«Ростелеком» в регионах совместно с партнерами проведет ряд онлайн-акций и мероприятий, посвящённых празднованию 9-го мая. В честь 75-летия Великой Победы компания перевела участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключен автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»

Новости Рязани
«Ростелеком» к 75-летию Победы разработал и запустил онлайн-викторину «История Победы», посвященную главным событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в ней может любой...
Узнать больше

В городе Сасово ремонтируют памятник Герою Советского Союза А.С. Мишину

Новости Рязани
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Сасово проводится текущий ремонт памятника Герою Советского Союза А.С. Мишину....
Узнать больше

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Новости Рязани
Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой в Евгению Плющенко. Пост она разместила у себя в инстаграме.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ещё 37 рязанцев вылечились от коронавируса

Коронавирус ТОП
На данный момент в регионе выздоровели от COVID-19 126 человек. Большинство из них лечились в больницах.
Узнать больше

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

В Рязанской области выявили 84 новых случая коронавируса

Коронавирус
По данным на среду, 6 мая, в Рязанской области выявлено 84 новых случая коронавируса. Такие данные приводит сайт Стопкоронавриус.рф,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+