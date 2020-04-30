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«Ростелеком» выступил генеральным партнёром конкурса по компьютерной безопасности в Рязани

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером онлайн-конкурса по компьютерной безопасности ToUpxKvant в формате CTF, который прошел 25 и 26 апреля в Рязани. Организаторы мероприятия – «Детский технопарк Кванториум «Дружба» при поддержке Рязанского государственного радиотехнического университета. Цифровой провайдер предоставил сервер, на котором разместили онлайн-платформу конкурса, а также повысил скорость доступа в Интернет до 1 Гбит/сек.

К участию в онлайн-конкурсе были приглашены ученики сети технопарков «Кванториум» со всей России. Среди конкурсных заданий были задачи на веб-уязвимости, криптографию, стенографию, программированию, исследованию программ без исходного кода и другие. Для их решения конкурсантам необходимо было применить знания в различных областях компьютерной безопасности. В соревновании приняли участие более 60 команд – всего около 200 школьников и студентов из Рязани, Тюмени, Москвы, Петрозаводска, Липецка, Тольятти и других городов России.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы рады поддержать проект рязанского «Кванториума». Кибербезопасность – одно из ключевых направлений работы «Ростелекома». Ведь мы с вами живем в той реальности, где виртуальные угрозы могут нанести реальный непоправимый вред. Конкурсы по теме безопасности повышают интерес к этому направлению среди молодого поколения, и мы можем надеяться, что эти ребята в дальнейшем смогут стать высококлассными специалистами ИТ-сферы».

Владимир Иванов, преподаватель «Детского технопарка «Кванториум»:

«Конкурс ToUpxKvant CTF – первый подобный конкурс в нашем регионе. Также он интересен тем, что направлен на школьную аудиторию — учеников сети технопарков «Кванториум». Именно в школьном возрасте закладываются основные увлечения на всю жизнь. Кроме того, популяризация информатики и компьютерной безопасности способствует формированию специалистов высокого класса в этой области».

«Ростелеком» повышает доступность онлайн-образования. Школьники могут прокачать цифровые знания по таким темам как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и другие. Весь контент бесплатно доступен в видеосервисе Wink в разделе «Лицей». В этом же разделе ученики старших классов могут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по алгебре, геометрии и русскому языку.

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