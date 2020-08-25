«Ростелеком» установил тепловизор на заводе «Аутомотив Лайтинг» в Рязани

«Ростелеком» установил тепловизор на проходном пункте завода компании ООО «Аутомотив Лайтинг». Оборудование позволяет мгновенно и бесконтактно измерять температуру тела в большом потоке людей и тем самым минимизировать риски распространения вирусной инфекции.
Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Сергей Панарин, директор предприятия ООО «Аутомотив Лайтинг»:
Система «Ростелекома» имеет автоматическую настройку параметров комплекса под меняющиеся условия в помещении, что сокращает время простоя потока людей и не требует ручной перезагрузки. Стационарный комплект Dahua второй серии, который установлен на заводе, определяет точность температуры человека до 0,3 градуса Цельсия на дальности до четырех метров.
Напомним, что ООО «Аутомотив Лайтинг» — второе предприятие в регионе, которое установило тепловизионную систему «Ростелекома». Ранее Государственный Рязанский приборный завод стал клиентом компании.
Помимо крупных предприятий, «Система тепловизионного контроля» может применяться на территории розничной торговли (в магазинах, аптеках, торговых центрах), в административных зданиях, на территории транспортных узлов (в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах).
Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте.
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