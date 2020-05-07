Четверг, 7 мая, 2020
17.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»

7info 2

Для юных рязанцев с covid-19 устроили лазерное шоу

Новости медицины
В Городской клинической больнице N°11 оказывают помощь детям с выявленной коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Чтобы порадовать ребят, круглые сутки находящихся...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заразились ещё 25 детей

Коронавирус
По данным на 12.00 вторника, 5 мая, в Рязанской области зарегистрировано 1310 человек, у которых подтверждён или условно подтверждён коронавирус.
Узнать больше

Рязанские врачи сняли видео о своей работе во время коронавируса

Новости Рязани
В Рязани врачи сделали несколько видео о своей работе. Об этом сообщает ГТРК «Ока». В частности, медики рассказали, как...
Узнать больше
-

День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян, поэтому даже самоизоляция – не повод его забывать. «Ростелеком» приглашает принять участие в масштабном онлайн-квесте «Дороги памяти», посвященном истории Великой Отечественной войны.

У всех участников интерактивной игры появится возможность поездить по России, не выходя из дома, и узнать немного больше о событиях 75-летней давности. Для этого понадобится только интернет и Яндекс.Карты.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В каждом регионе, каждом городе по-своему хранится память о подвигах советского народа в годы Великой отечественной войны. У каждого – свои герои, памятники, книги и музеи. Мы же решили в рамках квеста «Дороги памяти» познакомить с этими страницами истории всех участников и немного больше рассказать о том, какой вклад в общую победу внесли связисты».

Звание Героя Советского Союза получили в годы войны 303 военных связиста, 133 воина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, тысячи военных связистов и 645 частей войск связи были награждены орденами. Некоторые герои-связисты прошли через страшные испытания в застенках гестапо и предпочли умереть, но не изменить Родине, не нарушить клятвы. Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной и женщины-связистки, 14 из них удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 12 — посмертно.

Военные связисты не только обеспечивали армию связью, соединяли между собой тыл и фронт, устраняли повреждения в пылу сражений, передавали указания командования к месту боя. Они телеграфировали и шифровали поручения, разгадывали фашистские шифры, чтобы поразить врага в самое сердце и как можно быстрее победить.

Владимир Скриплев, автор онлайн-квеста:

«Мы давно хотели сделать не просто интересный, но и полезный проект. Надеюсь, эти задачи удалось воплотить в онлайн-квесте вместе с «Ростелекомом». Пока писали игру и сами для себя открыли много нового. Так что хочется, чтобы и другие с пользой и удовольствием провели время на «Дорогах памяти»».

Участникам игры «Ростелеком» на несколько часов предлагает стать связистами и столкнуться с непростыми задачами конспирации, шифрования и дешифровки, выполнения поручений командования. Игрокам предстоит узнать о событиях 40-х годов, разгадать загадки и ребусы, побывать в разных городах и точках нашей планеты и посетить множество достопримечательностей. Кстати, играть можно как в одиночку, так и большой компанией-командой.

Победителями станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома».

Для того, чтобы стать участниками онлайн-квеста, необходимо зарегистрироваться на платформе http://kursk.en.cx/. Принять участие в интерактивной игре могут жители любой точки нашей страны. Квест можно пройти в любое время и в любой день до 31 мая 2020 года. Доступ откроется 9 мая в 18:00.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В честь 75-летия Победы в Рязани откроется парк с военной техникой

Новости Рязани
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Рязани откроется парк с военной техникой. 9 мая в сквере около памятника советско-польскому братству...
Узнать больше

«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»

Новости Рязани
День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян, поэтому даже самоизоляция – не повод его забывать. «Ростелеком» приглашает принять...
Узнать больше

В РГРТУ возложили цветы к памятнику Попову

Видео
7 мая отмечается День Радио. Вопреки многолетней традиции в этом году из-за распространения коронавируса выпускники РГРТУ разных лет не собираются у стен...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области не будут завершать учебный год досрочно

Новости Рязани
Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам завершить учебный год 15 мая. Окончательное решение по каждому региону должны быть приняты на местах.
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 86 человек

Коронавирус Рязань
По данным на четверг, 7 мая, в Рязанской области выявлено ещё 86 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

В Рязанской области провели антитеррористические учения

Новости Рязани
В Рязанской области состоялись антитеррористические учения. Участие в них приняли оперативные группы Скопинского, Рыбновского и Ряжского районов, а также подразделения антитеррора воинских...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+