Рост цен на овощи и фрукты привел к ускорению инфляции в Рязанской области

Годовая инфляция в Рязанской области в июне 2020 года ускорилась, составив 4,2% (в мае — 3,5%). Увеличение отмечалось также в целом по России и регионам ЦФО.

Больше всего влияния на инфляцию оказали продовольственные товары, где годовой прирост цен изменился с 3,1% в мае до 4,7% в июне. В частности, подорожали огурцы и помидоры, в стоимость которых оказались заложены возросшие издержки на импортные средства защиты. Капуста традиционно к июню более активно дешевеет, но в этом году предложение было снижено из-за сдвига сроков уборки нового урожая. Увеличился и годовой темп прироста цен на яблоки: поставки импортной продукции задерживались, а ранние сорта в южных регионах России этим летом созревают позже обычного.

В отличие от продовольственной инфляции, по непродовольственным товарам отмечено замедление прироста цен, например, развитие дистанционных каналов продажи повлияло на то, что ряд медикаментов дорожали меньшими темпами.

Ускорение прироста цен на услуги было небольшим: с 3,4% в мае до 3,6% в июне. Оно складывалось в основном за счет цен на санаторно-оздоровительные услуги, которые стали пользоваться большим спросом из-за ограничений по выезду из страны. Повлияли также ожидаемый рост тарифов на коммунальные услуги и ускорение роста цен на услуги связи.