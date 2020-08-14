Россельхознадзор обнаружил в Рязани молокозавод-призрак

В июле 2020 года специалисты Россельхознадзора обнаружили в Рязани несуществующий молокозавод. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Фантомную площадку компании ООО «Агромолпром» специалисты выявили в ходе мониторинга системы «Меркурий». По документам в этом году на площадку, которая якобы находится в Рязани в строении №1А на улице Маяковского, поступило 196,5 тонн сырого молока. А вот документов о том, что продукция уходит обратно, не было. Это вызвало подозрения.

В ходе проверки было установлено, что в бизнес-центре «Атрон Капитал», который находится по указанному адресу, есть только офисы, но нет никаких признаков молочного производства.

После этого площадку ООО «Агромолпром» исключили из системы «Цербер», а представителей организации вызвали для дачи объяснений.