Роспотребнадзор предупредил рязанцев о регулярных рейдах в общественных точках

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области во время рейда по гостиницам и фитнес-центрам предупредило о регулярных проверках соблюдения масочного режима в общественных пространствах. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Недавно сотрудники роспотребнадзора проверили наполняемость гостиниц и фитнес-залов, наличие в них санитайзеров и соблюдение в помещениях масочного режима.

— Мы проверили разметку для соблюдения социальной дистанции, наличие дезсредств и антисептиков. Также обратили внимание и на входной фильтр, а если быть точнее, то на измерение температуры у работников и посетителей. При этом компании обязаны иметь документы на дезсредства и антисептики, — пояснила сотрудник регионального Роспотребнадзора Юлия Маргушина.

На входе в фитнес-центры должны тщательно измерять температуру. При этом людей с повышенной температурой тела не пускать дальше турникета.

После рейда по гостиницам и спортивным залам в Управлении Роспотребнадзора заявили, что будут и дальше устраивать такие рейды. В частности, регулярные проверки коснутся гостиниц, фитнес-залов, бассейнов, торговых центров, магазинов и ресторанов.