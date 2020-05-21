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Роспотребнадзор выявил стабилизацию уровня загрязнения воздуха в Рязанской области. Соответствующая информация содержится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2019 году», опубликованном на сайте ведомства.

В 2019 году с целью контроля за состоянием воздуха на территории области лабораториями учреждений Роспотребнадзора исследовано почти 26 тысяч проб атмосферного воздуха (2018 — 18336 проб), из них более 16 тысяч проб — в городских поселениях, около 10 тысяч проб — в сельских поселениях. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК составила 0,25%, что соответствует уровню 2018 года (0,3%) и 2017 года (0,85%), а также ниже аналогичного показателя по РФ за 2018 год (0,7%). Анализ показывает, что в Рязанской области отмечается стабилизация количества проб с превышением гигиенических нормативов, говорится в докладе.

В ведомстве назвали основных загрязнителей воздушного бассейна Рязанской области. Это предприятия топливно-энергетического комплекса, цементные заводы и другие промпредприятия, автомобильный транспорт.

Роспотребнадзор также назвал загрязняющие вещества, доля которых в пробах воздуха наиболее часто оказывалась превышенной. В 2019 году в структуре проб с превышением ПДК 60% приходится на гидроксибензол, 40% — на формальдегид.