Роспотребнадзор разработал требования к урокам физкультуры в школе

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации и проведению занятий физической культурой в школах в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Занятия физкультурой рекомендуется максимально проводить на свежем воздухе. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.

Чтобы не допустить переохлаждение, рекомендуется предусмотреть виды спорта, виды двигательной активности и физические упражнения, которые можно организовать на открытом воздухе.

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Доступ к инвентарю и спортзалу должен быть только у учителя физической культуры, занимающихся и персонала, проводящего дезинфекцию.

В одном спортзале не должны одновременно заниматься учащиеся из разных классов. Инвентарь необходимо дезинфицировать после каждого урока.

По возможности, рекомендуется использовать несколько раздевалок для уменьшения количества занимающихся, пребывающих в одной раздевалке. Раздевалки, как и спортзалы, должны регулярно дезинфицировать.

При выполнении физических упражнений школьники должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Упражнения в парах и игры, в которых подразумевается сокращение дистанции, рекомендуется исключить.