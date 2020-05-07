Роскачество назвало лучшие фитнес-браслеты для домашних тренировок

-

На самоизоляции в связи с пандемией коронавируса большинство из нас испытывает недостаток в движении. Однако о пользе активности для жизни забывать нельзя! Набирающие популярность фитнес-браслеты помогут поддерживать себя в форме и всегда сохранять мотивацию к занятиям спортом и просто ходьбе. Некоторые из них более продвинутые, некоторые имеют лишь базовые функции. Главное – выбрать подходящую модель. Поможет в этом исследование Роскачества.

Владимир Хорошев, врач-хирург, кардиолог: «Фитнес-браслеты сейчас актуальны как никогда. Люди во время самоизоляции мало двигаются, сама ситуация, когда все время приходится сидеть дома, склоняет к «диванному» образу жизни даже тех, кто им раньше не страдал. Чем старше человек, тем больше ему необходим фитнес-браслет: люди после 50 лет уже склонны к артериальной гипертензии (т.е. к повышенному артериальному давлению) со всеми вытекающими последствиями — в том числе и к нарушениям сердечного ритма (аритмиям). Именно поэтому необходимо следить за своей физической активностью и сопоставлять свое самочувствие с показателями устройства».

Если вы думаете над подарком родному человеку – фитнес-браслет станет отличным появлением заботы о его здоровье.

Тем, у кого проблемы с мотивацией к тренировкам, фитнес-браслет может помочь восполнить норму активности и даже похудеть. «Тренироваться хочется больше, когда наглядно видишь цифру сожженных калорий, и чем она больше, тем больше хочется работать. Для меня такое устройство стало дополнительным стимулом, потому что каждый день я хочу «закрыть» все три кольца – активность, тренировки и дыхание», — рассказывает Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу.

А вы закрыли свои три кольца сегодня?

Всего на данный момент Роскачеством протестировано 10 моделей фитнес-браслетов 6 брендов. В дальнейшем рейтинг будет обновляться и пополняться новыми моделями. Оценивались 237 показателей по семи категориям.

Все представленные товары прошли одинаковые тесты в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой. Исследование проводится в европейской лаборатории, которая аккредитована по стандарту ISO/IEC 17025.

Чтобы отразить предпочтения потребителей в исследовании, Роскачеством был проведен опрос потребителей. Мнение россиян напрямую повлияло на программу испытаний и распределение весов в рейтинге.

«Для владельцев фитнес-браслетов в первую очередь важны наличие функций подсчета шагов и сердечного ритма, а также заряд батареи. Возможность отвечать на сообщения из соцсетей и принимать звонки для пользователей играет второстепенную роль. Фитнес-браслеты сделаны из более дешевых материалов и обладают ограниченным набором умных функций, поэтому и по цене они ниже смарт-часов», – говорит Станислав Полубинский, начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества.

Фитнес-браслеты стоят дешевле смежных с ними устройств – смарт-часов. Они имеют ограниченный набор смарт-функций управления телефоном, а основная их цель – контроль физической активности. Средняя цена браслета – 6 000 рублей. Общий разброс цен – от 1900 до 13 000 рублей. Самая дорогая модель заняла второе место в нашем рейтинге. А самая дешевая – последнее.

В соответствии с потребностями пользователей фитнес-браслеты были протестированы по следующим показателям: функции контроля физической активности, функции управления смартфоном, качество сборки, удобство пользования, приложение смартфона, функциональность и батарея.

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь

«Самые важные функции для меня в таком устройстве – это расстояние, преодоленное во время тренировки, и количество сожженных калорий. Так, можно представить, сколько круассанов ты сжигаешь за полтора часа активной тренировки», — подчеркнула Юлия Ушакова.

Из функций контроля физической активности фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов. Меньше половины (4 из 10) браслетов показывает корректно пройденную дистанцию. Только одна модель показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма. Наименьшую погрешность девайсы дают при интенсивной тренировке, тогда как наибольшую – при легкой. Засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день.

Кстати, мужчинам в день рекомендуется проходить 6-8 тысяч шагов, женщинам – 5 тысяч. В условии самоизоляции в квартире, конечно, трудно выполнить эти рекомендации. Однако шагомер браслета поможет хотя бы приблизиться к рекомендуемым цифрам.

Эксперты рассчитывали верность подсчета шагов по двум показателям: точность и воспроизводимость. Имея для сравнения эталонный шагомер, эксперты сначала проходили 10 минут, потом пробегали то же количество времени. Кроме этого, эксперты замеряли, подсчитывают ли фитнес-браслеты шаги при обычных повседневных делах: чтении журнала, загрузке посудомоечной машины. Дело в том, что колебания запястья при перелистывании страниц журнала или уборке часы могут засчитывать за шаги. Даже лучшие модели из нашего рейтинга допускают такую погрешность.

Лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже – при обычной ходьбе. Наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.

Схожий набор тестов проводился и для определения точности подсчета сердечного ритма. Эксперты замеряли частоту биения сердца во время отдыха, низкоинтенсивной прогулки, высокоинтенсивного бега и езды на велотренажере. Показатели на фитнес-браслете затем сравнивались с показателями эталонного устройства.

Владимир Хорошев: «Для контроля за пульсом человеку достаточно фитнес-браслета: он имеет гораздо больше функций и дешевле, чем специализированные пульсометры. Браслета будет достаточно, чтобы сверять свое состояние с показателями. Если устройство показывает, что пульс дошел до 90-95, значит время остановиться и отдохнуть».

Для владельцев браслета важно, чтобы устройство подсчитывало и пройденное расстояние. Здесь эксперты пытались исключить как индивидуальные факторы, так и природные: сначала пользователь проходил 1 километр по определенному маршруту, а затем пробегал 2 километра как по лесу, так и под открытым небом. Это необходимо, чтобы сравнить, насколько браслеты с GPS улавливают сигнал со спутника. Тесты показывают, что у многих устройств датчик подсчета расстояния на основе шагомера вообще перестает работать. Бегунам рекомендуется выбирать модели с GPS-сенсором.

Самые удобные и простые в использовании приложения имеют фитнес-браслеты Galaxy Fit e и две модели Fitbit: Charge 3 и Inspire HR.

Кроме того, все фитнес-браслеты тестировались на безопасность и конфиденциальность данных в приложениях, но на общий рейтинг эти показатели не влияли. Сразу скажем, что общая безопасность всех браслетов оценена на отлично – уязвимостей не было обнаружено.

«Как показал опрос Роскачества, заряд батареи – один из самых важных показателей для потребителей. Разброс показателей был очень велик: лидеров рейтинга в этой категории можно проносить без подзарядки больше 11 дней, тогда как аутсайдеров придется заряжать уже через 3 с половиной дня. При этом нет видимой связи между ценой устройства и емкостью батареи. Одни из самых простых и дешевых моделей нашего списка показали лучшие результаты. Но самая дорогая модель с широкой функциональностью уступила им совсем немного», – объясняет Станислав Полубинский.

Эксперты замеряли, сколько времени займет зарядить полностью разряженный браслет от 0 до 100%. Лучшие модели заряжались чуть больше часа, тогда как худшие – более чем за три часа. Для определения времени работы батареи нужно было в лабораторных условиях воссоздать обычный день пользователя.

Все фитнес-браслеты показывают уведомления о встречах, электронных письмах и сообщениях из соцсетей. Только одна из 10 моделей не уведомляет, если вам кто-то звонит. Еще у одной модели нет опции оповещения об СМС. Нет проблем и с уведомлениями WhatsApp. 9 браслетов из 10 присылают оповещения на устройство.

Но если с оповещениями проблем нет, то с ответами браслеты справляются плохо. Только два девайса позволяют настроить автоматический ответ на СМС и только с двух девайсов можно написать ответ на сообщение в WhatsApp. Однако отвечать на сообщения пока что неудобно: писать можно, только используя клавиатуру T9. Но есть и опция надиктовать ответ прямо в браслет.

Эксперты тестировали, имеет ли браслет расширенные функции. Например, для занимающихся плаванием важны дистанция, количество дорожек, число сожженных калорий за тренировку, сердечный ритм и общее время тренировки. Подобные же настройки важны для велосипедистов, бегунов и для тех, кто, например, занимается йогой. Подробные результаты и выводы – на портале Роскачества.

Учитывая, что фитнес-браслет имеет огромное количество функций для измерения физической активности человека, пользователь рассчитывает, что его модель переживет тяжелую тренировку и ни за что не зацепится в транспорте. Чтобы убедиться в этом, эксперты оценивали материалы и качество сборки, удобство ремешка, возможность его замены, а также прочность дисплея. Для этого был специальный скретч-тест, во время которого металлическим стилусом с определенной силой (равной удару часов о твердую поверхность) проводили по дисплею устройства. Не все браслеты оказались прочными: сразу у трех во время теста поцарапался дисплей. Сравнение со смарт-часами не в пользу фитнес-браслетов: последние сделаны из менее прочных и качественных материалов, что отражено и в цене девайса.

Конечно, фитнес-браслет никогда не заменит смартфон, однако любая дополнительная функция сделает тренировочный процесс еще более эффективным и поможет вести более активный образ жизни. Тем более, в период пандемии, когда многие сидят дома и скучают по привычной физической активности.