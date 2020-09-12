РИА «7 новостей» стало финалистом всероссийского конкурса «Семья и будущее России»-2020

В начале сентября фонд Андрея Первозванного объявил имена финалистов всероссийского конкурса для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ «Семья и будущее России»-2020. Конкурс проводится в седьмой раз в рамках программы «Святость материнства».

В этом году на конкурс было подано 469 заявок из 71 региона. Журналисты представили 4986 творческих работ в номинациях Печатные СМИ, Телевидение, Интернет, Радио, Научные работы, Социальные проекты.

Работы выпускающего редактора РИА «7 новостей» Ирины Бочаровой вошли в число финалистов в номинации Интернет. Ещё одна рязанская редакция — ИД «Провинция» — вышла в финал в номинации Печатные СМИ.

Имена победителей будут объявлены в конце октября в Москве. По традиции финалисты примут участие в круглых столах и мастер-классах от ведущих представителей профессии.