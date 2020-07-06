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РИА «7 новостей» публикует информацию об условиях оплаты размещения предвыборной агитации на выборах в Рязанскую облдуму

7info
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ООО «Медиа 7» (Рязанское информационное агентство «7 новостей») объявляет сведения об условиях оплаты размещения предвыборной агитации по выборам ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Расценки на размещение предвыборной агитации

(Депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва)

Период размещения: с 17 августа 2020 г. по 00:00 ч. 12 сентября 2020 г.

1. Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 10000 рублей.

2. Главная новость. Размещение информационной заметки в разделе «Главное» в течение суток — 12000 рублей.

3. Публикация в разделе «Акценты». Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей.

4. Размещение рекламно-информационного баннера. Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 30000 рублей.

5. Размещение рекламно-информационного баннера (брендированная подложка). Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 50000 рублей.

6. Пресс-конференция. Организация и проведение пресс-конференций на территории агентства «под ключ» — 25000 рублей.

Примечания:

1. Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».

2. Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.

3. Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.

4. Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

5. Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их

оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.

6. Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.

7. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской Области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

Контакты: г.Рязань, ул. Праволыбедская, д.40, оф.6, тел./факс: (4912) 95-85-05

сайт www.7info.ru почта: sale@7info.ru , info@7info.ru

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